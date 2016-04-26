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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:15194

В Сумах базу теробороны разместят в бывшей детской больнице

Во время ХVIII сессии городского совета депутаты приняли проект решения «О передаче имущества коммунальной собственности Сумской городской территориальной громады в безоплатное пользование областному территориальному центру комплектования и социальной поддержки».

Рассмотрев обращение Сумского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки (раньше это называлось военкомат – Ред.) с целью формирования материально-технической базы батальона, предназначенного для выполнения задач территориальной обороны Сум, городской совет решил передать областному территориальному центру комплектования и социальной поддержки в бесплатное временное пользование имущество коммунальной собственности Сумской тергромады для обеспечения материально-техническими средствами подразделения воинской части А 7316, расположенного на ул. Троицкая, 57 в городе.

Как отметил городской голова Александр Лысенко, который и был инициатором рассмотрения данного вопроса, ранее помещением по адресу: ул. Троицкая, 57 пользовались КНП "Детская клиническая больница Святой Зинаиды" и областное управление здравоохранения. Теперь же разместятся работники Центра, военнослужащие и резервисты.

Постоянно в штабе будут находиться до 60 человек, а при необходимости штаб сможет разместить до 500 человек.

Напомним: раньше в этом помещении планировали сделать культурный центр.

Общество Батальон теробороны
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