Липоводолинскому «Альянсу» официально представили нового тренера Теперь уже официально! Анатолий Бессмертный – новый главный тренер ФК «Альянс».

Футболисты уже с ним познакомились.

Анатолий Петрович является уроженцем Киева. Профессиональную карьеру начал в 1987 году в качестве игрока симферопольской «Таврии», выступавшей во второй лиге союзного чемпионата. Успел поиграть за «Галичину», «Приборист», «Динамо» (Киев), Днепр (Черкассы) и т.д.

В тренерской карьере значатся «Днепр» (Черкассы), «Политава», «Сумы», «Полесье», «Львов». Последний – «Виктория» из Николаевки, которую он возглавил осенью 2021 года.

Обращаясь к футболистам, Анатолий Бессмертный отметил, что Первая лига – это этап будущих достижений! Цель – выход к УПЛ!

Бывший главный тренер, который выел команду в первую лигу, закрепился в ней, Юрий Ярошенко остается в структуре клуба.

Напомним6 сейчас проходит объединение клубов «Альянс» и «Виктория».