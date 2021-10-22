Средние и старшие школьники Глухова переходят на дистанционку Все учащиеся 5-11 классов городских школ и Некрасовского УВК с 26 января по 6 февраля переводятся на дистанционную форму обучения.

Соответствующее решение сегодня, 25 января, приняла городская комиссия по ТЭБ и ЧС. Члены комиссии обсудили заболеваемость ковидом и ОРВИ в учебных заведениях. По информации директоров школ, в ОШ №1, №3, №6 и в Некрасовском УВК ситуация тяжелая, там по 40-60% классов уже на дистанционном обучении. Болеют дети, педагоги, работники. В других учебных заведениях ситуация пока не вызывает беспокойства, но все понимают, что количество людей на самоизоляции и больных меняется каждый час.

После обсуждений и учета мнения медиков и педагогов решено рекомендовать заведениям общего среднего образования Глуховской громады перевести 5-11 классы на дистанционное обучение во всех городских школах и Некрасовском УВК.

Учащиеся 1-4 классов будут учиться, кроме начального звена в СШ №1 и СШ №6.

При этом все руководители всех учебных заведений должны ежедневно анализировать уровень заболеваемости ОРВИ и коронавирусом с тем, чтобы при необходимости перевести на дистанционную форму обучения отдельный класс.

В Глуховской школе искусств им. Максима Березовского остаются только индивидуальные занятия. Городской центр внешкольного образования и ДЮСШ пока групповые занятия офлайн не будут проводить.

Цель таких мер – разорвать цепочки заражения, уменьшить количество больных.

Напомним, в нынешнюю волну коронавируса начали массово болеть дети, 90% из которых – учащиеся 5-11 классов. Так, на данный момент официально диагноз имеют 32 школьника. 700 учащихся остаются дома с подозрением на ОРВИ, сообщили в мэрии Глухова.