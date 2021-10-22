Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 21:03123

Средние и старшие школьники Глухова переходят на дистанционку

Все учащиеся 5-11 классов городских школ и Некрасовского УВК с 26 января по 6 февраля переводятся на дистанционную форму обучения.

Соответствующее решение сегодня, 25 января, приняла городская комиссия по ТЭБ и ЧС. Члены комиссии обсудили заболеваемость ковидом и ОРВИ в учебных заведениях. По информации директоров школ, в ОШ №1, №3, №6 и в Некрасовском УВК ситуация тяжелая, там по 40-60% классов уже на дистанционном обучении. Болеют дети, педагоги, работники. В других учебных заведениях ситуация пока не вызывает беспокойства, но все понимают, что количество людей на самоизоляции и больных меняется каждый час.

После обсуждений и учета мнения медиков и педагогов решено рекомендовать заведениям общего среднего образования Глуховской громады перевести 5-11 классы на дистанционное обучение во всех городских школах и Некрасовском УВК.

Учащиеся 1-4 классов будут учиться, кроме начального звена в СШ №1 и СШ №6.

При этом все руководители всех учебных заведений должны ежедневно анализировать уровень заболеваемости ОРВИ и коронавирусом с тем, чтобы при необходимости перевести на дистанционную форму обучения отдельный класс.

В Глуховской школе искусств им. Максима Березовского остаются только индивидуальные занятия. Городской центр внешкольного образования и ДЮСШ пока групповые занятия офлайн не будут проводить.

Цель таких мер – разорвать цепочки заражения, уменьшить количество больных.

Напомним, в нынешнюю волну коронавируса начали массово болеть дети, 90% из которых – учащиеся 5-11 классов. Так, на данный момент официально диагноз имеют 32 школьника. 700 учащихся остаются дома с подозрением на ОРВИ, сообщили в мэрии Глухова.

Общество Дистанционка
  • Отправить: share
  • Версия для печати

По тематике

В Ахтырке учащиеся 5-11 классов будут учиться дистанционно
Вчера 17:26

В Ахтырке учащиеся 5-11 классов будут учиться дистанционно

В Ахтырке на прошлой неделе наблюдалось стремительное увеличение количества новых случаев заболеваний COVID-19....

Роменские школы переходят на дистанционку
Вчера 17:03

Роменские школы переходят на дистанционку

Заведения общего среднего образования громады переходят с очной формы обучения на дистанционную....

Вузы и училища могут уйти на дистанционку с 25 октября
22.10.2021 13:32

Вузы и училища могут уйти на дистанционку с 25 октября

Министерство образования и науки рекомендует ввести дистанционное обучение в учреждениях профессионального перед высшими, высшего, последипломного образования с 25 октября по...

Новости

На Сумщине за понедельник COVID-19 подтвердили у 809 человек
Сегодня 09:13
В Сумах тайно повысили тарифы на тепло и горячую воду
21.01.2022 17:54
Липоводолинскому «Альянсу» официально представили нового тренера
Сегодня 21:17
Средние и старшие школьники Глухова переходят на дистанционку
Сегодня 21:03
Парковка по-сумски, или как обойти запреты
Сегодня 20:54
В Сумах трое детей, больных COVID-19, на кислородной поддержке
Сегодня 17:59
Борцы с Сумщины отличились в Харькове
Сегодня 17:41
Сумские лучники отобрались на чемпионат Европы
Сегодня 17:28
Сумчани можуть взяти участь у навчальних українсько-польських обмінах молоді
Сегодня 16:55
Сумская полиция разыскивает двух мужчин, подозреваемых в совершении преступлений
Сегодня 15:40
На Сумщине выбрали директора Агентства регионального развития
Сегодня 15:14
В Сумах три пожарки тушили возгорание частного дома
Сегодня 14:50
view counter
view counter

Статьи

Тетяна Гончаренко: Не допустимо корупційних оборудок з бюджетними коштами
Сегодня 17:28
Как выбрать этикет-пистолет для ценников
Сегодня 16:27
Лічильники тепла у багатоквартирних будинках: що потрібно знати споживачам
23.01.2022 14:19
Лінійний прискорювач: турбота про хворих чи «заробіток» управління коммайна?
20.01.2022 19:02
Думки вголос: Як поступово вбивають медицину
20.01.2022 14:56
70-летний дедушка c Сумщины выиграл в лотерею 3 000 000 гривен
19.01.2022 10:45
Главный инфекционист Сумщины о крещенских купаниях
18.01.2022 18:11
Сумчанин вернул себе велосипед, украденный 7 лет назад
17.01.2022 10:01
Виставка «Нові-старі скіфи» відкрилася у Лебедині
16.01.2022 16:55
Главный инфекционист Сумщины рассказала, как возвращаться к физической активности и спорту после коронавируса
16.01.2022 15:42
Тишина должна быть в библиотеке
16.01.2022 11:49
Виды автоматики для ворот
14.01.2022 15:24
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Кінгс Мен (Метью Вон, 2021)
Кінгс Мен (Метью Вон, 2021)
Кино Планета Кіно
12.30; 17.15; 21.45
Зірки за обміном (Олексій Даруга, 2022)
Зірки за обміном (Олексій Даруга, 2022)
Кино Кінопалац "Дружба"
19.50
Співай 2 (Гарт Дженнінгс, Крістоф Лурделе, 2021)
Співай 2 (Гарт Дженнінгс, Крістоф Лурделе, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
10.00
Людина павук: додому шляху нема (Джон Уоттс, 2021)
Людина павук: додому шляху нема (Джон Уоттс, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
13.50
Курорт (Тейлор Чієн, 2021)
Курорт (Тейлор Чієн, 2021)
Кино Планета Кіно
20.50; 22.30
Тиха ніч (Каміль Гріффін, 2021)
Тиха ніч (Каміль Гріффін, 2021)
Кино Планета Кіно
20.40
Любов і блогери (Дмитро Голумбевський, 2022)
Любов і блогери (Дмитро Голумбевський, 2022)
Кино Планета Кіно
14.30; 16.30; 19.45
view counter

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.