ФК «Альянс» определился с соперниками на турецком сборе В Турции во время второго зимнего сбора команда из Липовой Долины сыграет три контрольных поединка.

22 февраля наши сыграют против Thisted FC Elite из Дании. 24 февраля - против ФК «Кызыл-Жар» из Казахстана. 27 февраля - против ФК «ЛНЗ» из Черкасс, вторая лига.