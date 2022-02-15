Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:30169

ФК «Альянс» определился с соперниками на турецком сборе

В Турции во время второго зимнего сбора команда из Липовой Долины сыграет три контрольных поединка.

22 февраля наши сыграют против Thisted FC Elite из Дании.

24 февраля - против ФК «Кызыл-Жар» из Казахстана.

27 февраля - против ФК «ЛНЗ» из Черкасс, вторая лига.

Спорт Альянс Липовая Долина Футбол
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Крита льодова арена має з’явитись, за нашими планами, у 2023 році
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Дмитрий Живицкий
глава Сумской ОГА
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