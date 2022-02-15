ФК «Альянс» определился с соперниками на турецком сборе

22 февраля наши сыграют против Thisted FC Elite из Дании.
24 февраля - против ФК «Кызыл-Жар» из Казахстана.
27 февраля - против ФК «ЛНЗ» из Черкасс, вторая лига.
ФК «Тростянец» провел третий товарищеский матч во время зимних сборов....
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«Виктория» из Николаевки Сумского района сыграла очередной матч в рамках подготовки к весенней части чемпионата Украины по футболу во второй...
16 февраля в Харькове ФК «Тростянец» провел второй контрольный поединок во время зимних сборов....
Липоводолинский «Альянс» подписал еще одного новичка....