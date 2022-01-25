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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Вчера 22:28459

Конотопские полицейские оперативно разыскали без вести пропавшую мать с детьми

Меньше суток понадобилось сотрудникам ювенальной превенции, чтобы установить местонахождение 29-летней женщины и ее двоих малолетних детей.

23 января в дежурную часть Конотопского районного отдела полиции поступило сообщение о том, что в селе Гончаровка Сватовского района на Луганщине исчезла 29-летняя женщина с двумя малолетними детьми. По словам заявительницы, женщина может находиться в городе Конотоп.

Уже через несколько часов поисков полицейским удалось установить местонахождение разыскиваемых.

Как оказалось, женщина действительно приехала в город Конотоп, чтобы погостить у своей подруги.

Сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

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