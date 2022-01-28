ФК «Альянс» выиграл третий матч межсезонья Сегодня, 10 февраля, липоводолинский «Альянс» сыграл третий матч в рамках первого сбора перед весенней частью чемпионата Украины в первой лиге.

В Байраке на «Альянс Арене» соперников липоводолинцев был середняк второй лиги ФК «Волчанск» с Харьковщины. Игра завершилась убедительной победой хозяев 4:1. Голы забивали: Сергей Загинайлов (40 минута), Владислав Шарай (48), Роман Яловенко (84) и Николай Агапов (90).