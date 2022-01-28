ФК «Альянс» выиграл третий матч межсезонья

В Байраке на «Альянс Арене» соперников липоводолинцев был середняк второй лиги ФК «Волчанск» с Харьковщины. Игра завершилась убедительной победой хозяев 4:1. Голы забивали: Сергей Загинайлов (40 минута), Владислав Шарай (48), Роман Яловенко (84) и Николай Агапов (90).
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