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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 13:10349

В ФК «Альянс» пополнение

Липоводолинский «Альянс» подписал еще одного новичка.

Им стал 25-летний нападающий Роман Яловенко. Играл за «Металлург» (Донецк), «Сталь» (Каменское), «Шахтер» (Донецк), «Авангард» (Бзов), «Черноморец» (Одесса), «Олимпик» (Донецк).

Кстати, он уже успел отличиться в контрольном поединке против ФК «Волчанск».

Спорт Альянс Липовая Долина Футбол
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