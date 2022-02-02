В ФК «Альянс» пополнение Липоводолинский «Альянс» подписал еще одного новичка.

Им стал 25-летний нападающий Роман Яловенко. Играл за «Металлург» (Донецк), «Сталь» (Каменское), «Шахтер» (Донецк), «Авангард» (Бзов), «Черноморец» (Одесса), «Олимпик» (Донецк).

Кстати, он уже успел отличиться в контрольном поединке против ФК «Волчанск».