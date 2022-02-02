В ФК «Альянс» пополнение

Им стал 25-летний нападающий Роман Яловенко. Играл за «Металлург» (Донецк), «Сталь» (Каменское), «Шахтер» (Донецк), «Авангард» (Бзов), «Черноморец» (Одесса), «Олимпик» (Донецк).
Кстати, он уже успел отличиться в контрольном поединке против ФК «Волчанск».
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