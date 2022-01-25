ФК «Альянс» выиграл второй матч межсезонья

Благодаря единственному голу Сергея Загинайлова на 56-ей минуте встречи победу одержали хозяева поля.
Это уже вторая победа «Альянса» в межсезонье, первая была над кременчугским «Кремнем». Следующая игра запланирована на 10 февраля против ФК «Волчанск».
У команды запланировано три сбора. Все будут проходить на базе собственной инфраструктуры в Тростянце....
Во время зимнего межсезонья в составе ФК «Альянс» появились первые новички....
Завершился областной этап всеукраинского турнира по футболу «Зимний кубок ДЮФЛУ-2022» среди футболистов 2005 года и младших, который проходил в Сумах...
30 января липоводолинский «Альянс» сыграл первый контрольный поединок после выхода из отпуска....
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