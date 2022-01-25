ФК «Альянс» выиграл второй матч межсезонья Сегодня, 5 февраля, в Байраке Роменского района прошел контрольный поединок между липоводолинским «Альянсом» и СК «Полтава».

Благодаря единственному голу Сергея Загинайлова на 56-ей минуте встречи победу одержали хозяева поля. Это уже вторая победа «Альянса» в межсезонье, первая была над кременчугским «Кремнем». Следующая игра запланирована на 10 февраля против ФК «Волчанск».