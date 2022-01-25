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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 09:09395

ФК «Альянс» выиграл второй матч межсезонья

Сегодня, 5 февраля, в Байраке Роменского района прошел контрольный поединок между липоводолинским «Альянсом» и СК «Полтава».

Благодаря единственному голу Сергея Загинайлова на 56-ей минуте встречи победу одержали хозяева поля.

Это уже вторая победа «Альянса» в межсезонье, первая была над кременчугским «Кремнем». Следующая игра запланирована на 10 февраля против ФК «Волчанск».

Спорт Альянс Липовая Долина Футбол
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