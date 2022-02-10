ФК «Альянс» подписал трех игроков «Виктории»

Как стало известно FootBoom, липоводолинцы подписали контракты с игроками, ранее выступавшими в «Виктории» из Николаевки, с которой происходит слияние.
Это - голкипер Александр Воробей, защитники Евгений Зубейко и Дмитрий Ульянов.
В нынешнем сезоне Воробей провел 16 матчей (20 пропущенных мячей), Зубейко - 16 ( и Ульянов - 17 (1) во второй лиге.
Также липоводолинцы подписали контракт с 25-летним защитником Александром Снижко, последним клубом которого был черкасский «ЛНЗ» во второй лиге. В нынешнем сезоне провел 5 матчей (1 гол) во второй лиге.
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