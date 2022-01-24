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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 08:50905

На Сумщине за минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 856 человек

COVID-19 подтвердили у 856 человек (Конотопский р-н – 29, Ахтырский р-н – 118, Роменский р-н – 56, Сумской р-н – 649, Шосткинский р-н – 4).

По состоянию на 24 января 2022 года за все время пандемии в Сумской области было зафиксировано 142 511 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 2937 летальных исходов, за минувшие сутки – 1 (Сумской р-н – 1).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области поправилось 128 964 человек, из них за минувшие сутки – 119 (Ахтырский р-н – 6, Сумской р-н – 113).

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Общество Коронавирус
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Кінгс Мен (Метью Вон, 2021)
Кінгс Мен (Метью Вон, 2021)
Кино Планета Кіно
12.30; 17.15; 21.45
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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