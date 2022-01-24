На Сумщине за минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 856 человек

По состоянию на 24 января 2022 года за все время пандемии в Сумской области было зафиксировано 142 511 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 2937 летальных исходов, за минувшие сутки – 1 (Сумской р-н – 1).
Сейчас от COVID-19 в Сумской области поправилось 128 964 человек, из них за минувшие сутки – 119 (Ахтырский р-н – 6, Сумской р-н – 113).
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