На Сумщине за минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 856 человек COVID-19 подтвердили у 856 человек (Конотопский р-н – 29, Ахтырский р-н – 118, Роменский р-н – 56, Сумской р-н – 649, Шосткинский р-н – 4).

По состоянию на 24 января 2022 года за все время пандемии в Сумской области было зафиксировано 142 511 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 2937 летальных исходов, за минувшие сутки – 1 (Сумской р-н – 1).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области поправилось 128 964 человек, из них за минувшие сутки – 119 (Ахтырский р-н – 6, Сумской р-н – 113).