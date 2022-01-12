На Сумщине прогнозируют морозы до 15 градусов В начале новой недели погоду в Сумской области будет определять область повышенного давления.

Ожидается морозная погода, временами небольшой снег. 24 января: облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем небольшой снег, слабая метель, на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 9-14 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью -6..-11°C, днем -3..-8°C. 25 января: облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах гололедица. Ветер южный, 3-8 м/с. Температура ночью -8..-13°C, днем -5..-10°C. 26 января: облачно с прояснениями, небольшой снег, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура ночью -10...-15°C, днем -3..-8°C.