Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 13:34125

На Сумщине прогнозируют морозы до 15 градусов

В начале новой недели погоду в Сумской области будет определять область повышенного давления.

Ожидается морозная погода, временами небольшой снег.

24 января: облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем небольшой снег, слабая метель, на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 9-14 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью -6..-11°C, днем -3..-8°C.

25 января: облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах гололедица. Ветер южный, 3-8 м/с. Температура ночью -8..-13°C, днем -5..-10°C.

26 января: облачно с прояснениями, небольшой снег, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура ночью -10...-15°C, днем -3..-8°C.

Общество Прогноз погоды
  • Отправить: share
  • Версия для печати

По тематике

На Сумщине ожидается ухудшение погодных условий
21.01.2022 13:08

На Сумщине ожидается ухудшение погодных условий

На Сумщине сегодня ожидается ухудшение погодных условий: облачная погода, ночью снег, метель, на дорогах возможна гололедица....

Завтра погоду на Сумщине будет определять циклон
20.01.2022 16:43

Завтра погоду на Сумщине будет определять циклон

Ожидается облачная погода, ночью снег, днем небольшой снег, метель, на дорогах гололедица....

На Сумщине прогнозируют крещенские морозы
18.01.2022 16:45

На Сумщине прогнозируют крещенские морозы

19 января в Сумской области прекратятся осадки и произойдет снижение температуры воздуха....

На Сумщине снова прогнозируют похолодание
16.01.2022 14:32

На Сумщине снова прогнозируют похолодание

17 января погоду в Сумской области будут определять атмосферные фронты и котловина циклона....

На выходных на Сумщине прогнозируют слабоморозную погоду
15.01.2022 09:07

На выходных на Сумщине прогнозируют слабоморозную погоду

На выходных в Сумской области ожидается слабоморозная, без существенных осадков погода....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Кінгс Мен (Метью Вон, 2021)
Кінгс Мен (Метью Вон, 2021)
Кино Планета Кіно
12.30; 17.15; 21.45
Зірки за обміном (Олексій Даруга, 2022)
Зірки за обміном (Олексій Даруга, 2022)
Кино Кінопалац "Дружба"
19.50
Співай 2 (Гарт Дженнінгс, Крістоф Лурделе, 2021)
Співай 2 (Гарт Дженнінгс, Крістоф Лурделе, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
10.00
Людина павук: додому шляху нема (Джон Уоттс, 2021)
Людина павук: додому шляху нема (Джон Уоттс, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
13.50
Курорт (Тейлор Чієн, 2021)
Курорт (Тейлор Чієн, 2021)
Кино Планета Кіно
20.50; 22.30
Тиха ніч (Каміль Гріффін, 2021)
Тиха ніч (Каміль Гріффін, 2021)
Кино Планета Кіно
20.40
Любов і блогери (Дмитро Голумбевський, 2022)
Любов і блогери (Дмитро Голумбевський, 2022)
Кино Планета Кіно
14.30; 16.30; 19.45
view counter

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.