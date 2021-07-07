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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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На Сумщині відкрили меморіальну дошку підполковнику армії УНР

22 січня, у День Соборності України, у селі Спаське на Кролевеччині було відкрито меморіальну дошку земляку, підполковнику армії УНР Опанасу Івановичу Сокольнику.

На урочистому відкритті були присутні заступник міського голови В’ячеслав Жовтя, представники депутатського корпусу Кролевецької міської ради, староста села Спаське Сергій Завгородній, нащадки видатного земляка – Володимир Куриленко та Андрій Чепурний та громадськість. Кожен із них звернувся до присутніх із вітальним словом з приводу національного свята – Дня Соборності України, а також висловив подяку усім причетним до відкриття меморіальної дошки земляку.

Слід зауважити, що життя відомого уродженця села Спаське досліджує науковий співробітник Кролевецького краєзнавчого музею Олег Пластун, пише Сайт Кролевця.

Довідково

Закінчив 4-класну Кролевецьку гімназію, Київське художнє середнє училище, навчався на архітектурному факультеті Цісарської художньої академії у Відні.

У 1915 р. був мобілізований до російської армії. 1 липня 1915 року закінчив першу Київську школу прапорщиків, служив у З5-му піхотному Брянському полку. Останнє звання у російській армії 2 штабс-капітан.

У 1917-1918 рр. – ад’ютант українізованого З5-го піхотного Брянського полку. Залишився на цій посаді після того, як навесні 1918 року полк влився до складу кадрів української армії та був перейменований на 23-й піший Черкаський полк Армії Української Держави.

З 1 січня 1919 року був помічником начальника відділу зв’язку Головного управління Генерального штабу Дієвої армії УНР. З 11 листопада 1919 року – ново-ушицький повітовий військовий начальник. З 20 квітня 1920 року –  підполковник. З 17 жовтня 1920 року – начальник  мобілізаційної комісії 3-ої Залізничної дивізії Армії УНР. З 12 листопада 1929 року –  тимчасово виконуючий обов’язки начальника 2-го відділу Головної мобілізаційно-персональної управи Генерального штабу УНР. Подальша доля Опанаса Сокольника невідома.

Общество Мемориальная доска УНР
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