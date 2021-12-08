В Конотопе спасатели ликвидировали пожар двух грузовиков (видео)

На тушение направили очередной караул 15-й государственной пожарно-спасательной части и добровольную пожарную команду местного предприятия.
Уже через 5 минут огнеборцы прибыли на место вызова. Как было установлено, огнем были охвачены салоны и моторные отсеки седельных тягачей Volvo FH и Renault Premium 400. На ликвидацию пожара пришлось применить пенообразующую жидкость. В 18:39 удалось локализовать возгорание, спася от уничтожения 2 полуприцепа, присоединенных к грузовикам, еще один полуприцеп, расположенный между охваченными огнем автомобилями. Также была предотвращена опасность перекидывания пламени на 2 грузовика, которые находились по обе стороны очага пожара. В 19:08 возгорание было ликвидировано.
Всего на тушение привлекалось 6 человек личного состава и 2 единиц техники от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, 2 работника и 1 единица техники от добровольной пожарной команды.
Причину и обстоятельства пожара выясняют правоохранители.
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