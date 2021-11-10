Мэр Сум анонсировал дистанционное обучение для старших школьников с понедельника

Об этом сегодня, 21 января, во время прямого эфира в Фейсбуке сообщил мэр Сум Александр Лысенко.
По его словам, уже с понедельника школьники 5-11 классов в Сумах будут учиться дистанционно. Это связано с распространением штамма «Омикрон», которым инфицируются и дети. Если на прошлой неделе в Сумах заболевало до 10 детей в день, то на этой рост произошел до сотен…
С понедельника, 24 января, учащиеся 5-11 классов переходят на дистанционное обучение....
Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил глава Сумской облгосадминистрации Дмитрий Живицкий....
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