Мэр Сум анонсировал дистанционное обучение для старших школьников с понедельника В связи с увеличением числа заболевших школьников 5-11 классы будут учиться дистанционно.

Об этом сегодня, 21 января, во время прямого эфира в Фейсбуке сообщил мэр Сум Александр Лысенко.

По его словам, уже с понедельника школьники 5-11 классов в Сумах будут учиться дистанционно. Это связано с распространением штамма «Омикрон», которым инфицируются и дети. Если на прошлой неделе в Сумах заболевало до 10 детей в день, то на этой рост произошел до сотен…