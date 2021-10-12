Губернатор Сумщины снова опаздывает на пресс-конференцию (трансляция)

Как и прошлый раз, в конце декабря, он снова опаздывает…
Пресс-конференция началась в 10.15
Глава облгосадминистрации Дмитрий Живицкий говорил много, не хватило времени на вопросы....
На 13.00 сегодня назначено начало пресс-конференции главы Сумской ОГА Дмитрия Живицкого за 2021 год....
Глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий посетил посольство Турции в Украине....
Зарплаты в регионах: сколько в сентябре заработали главы обладминистраций....
Экс-мэр Сум Геннадий Минаев подытожил, что глава Сумской облгосадминистрации Дмитрий Живицкий успел наобещать за три месяца своей работы....