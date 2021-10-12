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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 10:12714

Губернатор Сумщины снова опаздывает на пресс-конференцию (трансляция)

Сегодня, 21 января, на 10.00 назначена пресс-конференция главы Сумской ОГА Дмитрия Живицкого.

Как и прошлый раз, в конце декабря, он снова опаздывает…

Пресс-конференция началась в 10.15

Политика Дмитрий Живицкий Пресс-конференция
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