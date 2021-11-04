В Шостке родители школьников вышли на митинг против дистанционного обучения (видео)

Побудило их к митингу решение городской комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС о продолжении преподавания уроков в онлайн-режиме до 25 ноября. К протестующим вышли управляющая делами исполкома Елена Кравченко и руководитель образовательной отрасли Наталья Сергейко. Нашли ли компромисс – узнавала съемочная группа ТРК Акцент, пишет Шостка ньюз.
Громады Сумщины, где наблюдается высокий уровень заболевания, не должны спешить возвращать учащихся за парты....
На сайте онлайн-петиций зарегистрировано обращение «Отмена дистанционного образования для учащихся 1-4 классов»....
Решением областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в Сумах продолжена дистанционная форма обучения для учащихся 1-11 классов...
Об этом в Фейсбуке написал мэр Тростянца Юрий Бова....
В школах Сумщины будет продолжена дистанционная форма обучения для учащихся 1-11 классов до 14 ноября....