Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 16:22302

В Шостке родители школьников вышли на митинг против дистанционного обучения (видео)

Около сотни родителей собрались утром 15 ноября у здания Шосткинского горисполкома, чтобы выразить свой протест против дистанционного обучения.

Побудило их к митингу решение городской комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС о продолжении преподавания уроков в онлайн-режиме до 25 ноября. К протестующим вышли управляющая делами исполкома Елена Кравченко и руководитель образовательной отрасли Наталья Сергейко. Нашли ли компромисс – узнавала съемочная группа ТРК Акцент, пишет Шостка ньюз.

Общество Дистанционное образование
  • Отправить: share
  • Версия для печати

По тематике

Громады Сумщины сами будут определяться с дистанционкой для школьников
12.11.2021 14:26

Громады Сумщины сами будут определяться с дистанционкой для школьников

Громады Сумщины, где наблюдается высокий уровень заболевания, не должны спешить возвращать учащихся за парты....

В Сумах хотят вернуть 1-4-е классы в школы
10.11.2021 08:47

В Сумах хотят вернуть 1-4-е классы в школы

На сайте онлайн-петиций зарегистрировано обращение «Отмена дистанционного образования для учащихся 1-4 классов»....

В Сумах продолжена дистанционная форма обучения для учащихся 1-11 классов
06.11.2021 08:28

В Сумах продолжена дистанционная форма обучения для учащихся 1-11 классов

Решением областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в Сумах продолжена дистанционная форма обучения для учащихся 1-11 классов...

В Тростянце разрешили младшим школьникам учиться очно
05.11.2021 22:05

В Тростянце разрешили младшим школьникам учиться очно

Об этом в Фейсбуке написал мэр Тростянца Юрий Бова....

На Сумщине еще на неделю продолжат дистанционное обучение для учащихся 1-11 классов
04.11.2021 17:43

На Сумщине еще на неделю продолжат дистанционное обучение для учащихся 1-11 классов

В школах Сумщины будет продолжена дистанционная форма обучения для учащихся 1-11 классов до 14 ноября....

Новости

На Сумщине за воскресенье COVID-19 подтвердили у 306 человек
Сегодня 08:52
В Сумах младшие ученики пойдут в школу с 17 ноября
12.11.2021 14:55
В Сумах на переходе сбили девушку
Сегодня 17:55
В Сумах избрана мера пресечения подозреваемому в сбыте поддельного ковид-сертификата
Сегодня 17:53
На Сумщине проектировщик будет отвечать за затопление школы во время ремонта кровли
Сегодня 17:50
В Конотопе пьяный водитель пытался откупиться от копов
Сегодня 17:22
На Сумщине взяли под стражу наркоторговца, который пытался подкупить следователя
Сегодня 16:50
В Шостке родители школьников вышли на митинг против дистанционного обучения (видео)
Сегодня 16:22
Мэр Сум объяснил, зачем подняли тарифы на тепло
Сегодня 16:16
В Сумах реконструируют аварийный коллектор самой мощной канализационной станции города
Сегодня 16:06
На Сумщине пьянка завершилась поножовщиной
Сегодня 15:40
За неделю на Сумщине зарегистрировано 5250 опасных происшествий
Сегодня 15:30
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Інструкція з виховання мажорів (Ніколя Кюш, 2021)
Інструкція з виховання мажорів (Ніколя Кюш, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
16.25
Веном 2: Карнаж (Енді Серкіс, 2021)
Веном 2: Карнаж (Енді Серкіс, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
15.00; 18.35
Остання з нас (Яко Баувер, 2021)
Остання з нас (Яко Баувер, 2021)
Кино Планета Кіно
22.00
Незнайомець (Нанея Міята, 2021)
Незнайомець (Нанея Міята, 2021)
Кино Планета Кіно
16.45; 20.00
Хороший, поганий, коп (Джо Карнаган, 2021)
Хороший, поганий, коп (Джо Карнаган, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
18.10
Котячі світи Луїса Вейна (Вілл Шарп, 2021)
Котячі світи Луїса Вейна (Вілл Шарп, 2021)
Кино Планета Кіно
10.15; 14.45; 19.15
Поганий сусід (Даніель Брюль, 2021)
Поганий сусід (Даніель Брюль, 2021)
Кино Планета Кіно
12.30

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.