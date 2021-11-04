В Шостке родители школьников вышли на митинг против дистанционного обучения (видео) Около сотни родителей собрались утром 15 ноября у здания Шосткинского горисполкома, чтобы выразить свой протест против дистанционного обучения.

Побудило их к митингу решение городской комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС о продолжении преподавания уроков в онлайн-режиме до 25 ноября. К протестующим вышли управляющая делами исполкома Елена Кравченко и руководитель образовательной отрасли Наталья Сергейко. Нашли ли компромисс – узнавала съемочная группа ТРК Акцент, пишет Шостка ньюз.