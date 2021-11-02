Громады Сумщины сами будут определяться с дистанционкой для школьников Громады Сумщины, где наблюдается высокий уровень заболевания, не должны спешить возвращать учащихся за парты.

Областная комиссия по ТЭБ и ЧС в условиях COVID-19 рекомендовала местным комиссиям определиться с формой обучения в заведениях общего среднего образования, учитывая эпидситуацию в громадах.

Учитывая динамику заболеваемости, уровень вакцинации, члены комиссии проголосовали рекомендовать сельским, поселковым и городским головам рассмотреть вопрос организации образовательного процесса в учебных заведениях во время «красного» уровня эпидемической опасности на местных комиссиях.

Как подчеркнул временно исполняющий обязанности главы облгосадминистрации Тарас Савченко, местные власти должны ответственно переводить учебные заведения с онлайн на офлайн-обучение, учитывая общую эпидемиологическую ситуацию, а не только в области образования. Ведь дистанционная форма была организована, в том числе, чтобы прервать цепь распространения COVID-19 не только в образовательной среде, но и в целом.

«Мы предостерегаем громады быть очень ответственными и критическими в принятии решений. Если есть сомнения, не нужно спешить с понедельника выходить с дистанционного обучения, а следует постепенно возвращаться – и только на тех территориях, где наблюдается наименьший уровень заболеваемости и самые высокие показатели вакцинации как среди педагогов, так и среди населения в целом», – прокомментировал он.

Те территории, где наблюдается самый высокий уровень заболевания, не должны спешить возвращать учащихся за парты.

Главный санитарный врач Сумщины Владимир Збаражский подчеркнул, что карантинные меры и перевод обучения на дистанционное дали положительные результаты. Уровень заболеваемости снизился как среди младших, так и среди старших школьников. Заболеваемость в возрастной группе 10-17 лет снизилась на 43% по сравнению с пиком заболеваемости, среди детей 6-9 лет – на 30%. Однако, несмотря на появление признаков стабилизации и незначительного уменьшения уровня заболеваемости, Сумщина все равно лидирует в Украине.

По информации директора Департамента образования облгосадминистрации Виктории Гробовой, во всех учебных заведениях болеет 269 сотрудников и 165 учеников и студентов. Всего вакцинировано 33 513 работников образования, что составляет 93,7%.