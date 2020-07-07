В Глухове объявили тендер на ремонт приемного отделения больницы за 22,3 млн. гривен В Глуховской городской больнице планируют отремонтировать помещение приемного отделения.

О таких намерениях стало известно с сайта публичных закупок Prozorro. Так, Департамент капитального строительства Сумской ОГА ищет подрядчика, который за 22 384 386 гривен выполнит ремонтные работы в Глуховской больнице до 30 июня 2022 года.

Согласно тендерной документации, в помещении медучреждения будут полностью производиться капитальный ремонт стен, потолка, пола, фасада, вентиляции и всех инженерных коммуникаций, обустроят систему передачи тревожных уведомлений, в том числе о пожарах, а также видеонаблюдения. При этом обустроят пандус, установят кислородную станцию и выполнят благоустройство и озеленение территории больницы.

Тендер пройдет уже 7 февраля, пишет Глухов.инфо.