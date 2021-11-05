Областная комиссия ТЭБ и ЧС не рекомендует сумским школьникам возвращаться за парты Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил глава Сумской облгосадминистрации Дмитрий Живицкий.

«Дистанционное обучение в школах: пришло время его отменять! Но не для всех.

Сегодня на заседании областной комиссии ТЭБ и ЧС решили, что громады, в которых эпидемиологический уровень позволяет перейти в «оффлайн», будут самостоятельно принимать решения по форме обучения.

Мы рекомендуем это сделать руководителям громад:

Андрияшевской, Бездрицкой, Березовской, Вильшанской, Верхнесыроватской, Грунской, Камышанской, Коровинской, Миропольской, Новослободской, Поповской, Речковской, Сынвиской, Садовской, Хмелевской, Чернеччинской, Юнаковской сельским, Дубовязовской, Великописаревской, Кириковской, Николаевской, Свеской, Степановской, Чупаховской, Шалыгинской, Ямпольской поселковым, Ворожбянской, Глуховской, Дружбовской, Конотопской, Кролевецкой, Ахтырской, Путивльской, Тростянецкой, Шосткинской городским.

Решения громады должны принять как можно быстрее», - говорится в сообщении.

Как видно, Сум в этом списке нет. Тем не менее городская комиссия по ТЭБ и ЧС еще вчера приняла решение о выходе всех школьников оффлайн с понедельника.