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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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В Конотопе спасатели ликвидировали возгорание в пятиэтажке

19 января в 15:54 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании в квартире на 2-м этаже 5-этажного жилого дома по ул. Строителей в г. Конотоп.

О пожаре сообщила соседка, почувствовавшая резкий запах дыма на лестничной клетке. На место происшествия был направлен дежурный караул 15-й Государственной пожарно-спасательной части.

По прибытию было установлено, что огнем охвачены вещи домашнего обихода, мебель и стены на площади до 65 кв. м, образовалась угроза дальнейшего распространения огня на остальное помещение. Из-за сильного задымления пожарным пришлось работать в аппаратах для защиты органов дыхания.

В 16:10 возгорание локализовали, а в 16:50 – израсходовав на тушение почти 1,5 тонны воды, полностью ликвидировали.

Всего на тушение были привлечены 3 единицы специальной техники и 11 человек личного состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Общество Пожар
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