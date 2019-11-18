В Ромнах взорвался газовый баллончик для разжигания огня и разрушил полдома (видео) Правоохранители и жильцы дома ошеломлены, что такой небольшой баллончик мог повлечь за собой такое большое разрушение.

Загадочный взрыв в Ромнах — один человек госпитализирован в результате взрыва в частном доме. По предварительным данным, рвануло на кухне. От взрывной волны вылетели окна, частично разрушили стену и даже сорвало крышу. Об этом идет речь в сюжете ТСН.

Сейчас владелец дома вместе с друзьями разбирают завалы, здесь вылетели стекла, двери, стены даже отошли от фундамента и потрескались, а внутри – упал потолок.

На момент взрыва на кухне было два человека – 35-летний мужчина и его 74-летняя теща. Она и очутилась в эпицентре взрыва. У нее травма головы – от падения потолка и кирпича, а еще ранена рука. Мужчину, который был в другом конце кухни, отбросило на несколько метров и ударило о стену. Он отделался испугом и синяками.

Одно время ни полиция, ни сами потерпевшие не знали, что взорвалось. Думали, что отопительный котел, но он на дровах, и газовая плита тоже была выключена. Газовики обследовали сразу помещение и сказали, что утечки газа не было. Впоследствии потерпевшие поняли, что это был газовый баллончик. Его обычно используют для розжига дров. Такой стоял и дома на кухне между котлом и плитой. В полиции предполагают, что он разогрелся и взорвался. Следователи ждут выводов экспертов.