В Сумской области за минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 538 человек COVID-19 подтвердили у 538 человек (Конотопский р-н – 54, Ахтырский р-н – 69, Роменский р-н – 43, Сумской р-н – 354, Шосткинский р-н – 18).

По состоянию на 14 января 2022 года за все время пандемии в Сумской области было зафиксировано 134 086 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 2893 летальных исхода, за минувшие сутки – 3 (Конотопский р-н – 2, Сумской р-н – 1).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области поправилось 127 559 человек, из них за прошедшие сутки – 176 (Конотопский р-н – 1, Ахтырский р-н –32, Роменский р-н – 16, Сумской р-н – 103, Шосткинский р-н – 24).