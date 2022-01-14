В Сумской области за минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 538 человек

По состоянию на 14 января 2022 года за все время пандемии в Сумской области было зафиксировано 134 086 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 2893 летальных исхода, за минувшие сутки – 3 (Конотопский р-н – 2, Сумской р-н – 1).
Сейчас от COVID-19 в Сумской области поправилось 127 559 человек, из них за прошедшие сутки – 176 (Конотопский р-н – 1, Ахтырский р-н –32, Роменский р-н – 16, Сумской р-н – 103, Шосткинский р-н – 24).
COVID-19 подтвердили у 510 человек (Конотопский р-н – 43, Ахтырский р-н – 74, Роменский р-н – 33, Сумской р-н –...
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COVID-19 подтвердили у 445 человек (Конотопский р-н – 41, Ахтырский р-н – 23, Роменский р-н – 25, Сумской р-н –...
COVID-19 подтвердили у 162 человек (Конотопский р-н – 32, Ахтырский р-н – 38, Роменский р-н – 10, Сумской р-н –...