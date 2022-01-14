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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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В Сумской области за минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 538 человек

COVID-19 подтвердили у 538 человек (Конотопский р-н – 54, Ахтырский р-н – 69, Роменский р-н – 43, Сумской р-н – 354, Шосткинский р-н – 18).

По состоянию на 14 января 2022 года за все время пандемии в Сумской области было зафиксировано 134 086 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 2893 летальных исхода, за минувшие сутки – 3 (Конотопский р-н – 2, Сумской р-н – 1).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области поправилось 127 559 человек, из них за прошедшие сутки – 176 (Конотопский р-н – 1, Ахтырский р-н –32, Роменский р-н – 16, Сумской р-н – 103, Шосткинский р-н – 24).

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Общество Коронавирус
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11.00
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Концерт "Новорічний настрій" (оркестр)
Концерты Сумська обласна філармонія
18.00
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Художня виставка "Зимова палітра"
Выставки Сумський обласний художній музей ім.Н.Онацького
10.00-17.00; щоденно, крім п'ятниці
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Виставка живопису "Freedom is our Religion"
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