Сумские полицейские задержали педофила, который находился в розыске

Установлено, что злоумышленник совершал развратные действия в отношении несовершеннолетнего. По данному факту в полиции было открыто уголовное производство по ч.2 ст.156 «Развращение несовершеннолетних» Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику было назначено наказание, после чего он стал скрываться от правосудия и был объявлен в розыск.
Оперативники управления уголовного розыска совместно с сотрудниками Сумского районного управления полиции провели ряд розыскных мер по установлению места укрывательства злоумышленника. Как результат – преступник был задержан в г. Львов, при попытке пересечения границы Украины. Сегодня 60-летний мужчина был доставлен в суд, где ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей и помещена в следственный изолятор г. Сумы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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