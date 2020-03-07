Сумские полицейские задержали педофила, который находился в розыске Оперативники управления уголовного розыска совместно с работниками Сумского районного управления полиции установили местонахождение 60-летнего мужчины, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 156 Уголовного кодекса.

Установлено, что злоумышленник совершал развратные действия в отношении несовершеннолетнего. По данному факту в полиции было открыто уголовное производство по ч.2 ст.156 «Развращение несовершеннолетних» Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику было назначено наказание, после чего он стал скрываться от правосудия и был объявлен в розыск.

Оперативники управления уголовного розыска совместно с сотрудниками Сумского районного управления полиции провели ряд розыскных мер по установлению места укрывательства злоумышленника. Как результат – преступник был задержан в г. Львов, при попытке пересечения границы Украины. Сегодня 60-летний мужчина был доставлен в суд, где ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей и помещена в следственный изолятор г. Сумы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.