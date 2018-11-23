Лебединський музей на Сумщині започаткував мail-art до ювілею Бурлюка Лебединський міський художній музей ім. Б.К. Руднєва започаткував мail-art – творче листування з митцями з усього світу. Акцію присвятили 140-річчю з дня народження художника-футуриста Давида Бурлюка.

Про це повідомили на Facebook-сторінці музею

"Futurism: 140-th Anniversary of the Artist David Burliuk" - так назвали акцію в музеї. Її реалізують спільно з Сумською мережею артлокацій. Проєкт має на меті відродити мистецьке листування, яке вів Давид Бурлюк з усім світом, в тому числі і з СРСР, де його адресатами були художники, діячі культури та мистецтва, пише пише Суспільне.

Лебединський художній музей

Умови участі у проєкті: відправити звичайною поштою творчі конверти, авторські листівки, невеличкі малюнки на вказану адресу. Формат вільний. Адреса Лебединського міського художнього музею імені Б.К.Руднєва: площа Волі, 17, м. Лебедин, Сумська обл., Україна, 42200 (Lebedyn Art Museum, postcode 42200, 17 Volia square, Lebedyn, Sumy region, Ukraine).

Творча переписка з музеєм на тему «Футуризм: Бурлюк» триватиме до 1 липня 2022 року. Підсумком стане відкриття виставки проєкту 21 липня у залах Лебединського художнього музею. Уся експозиція увійде до музейної колекції. Також 1 липня 2022 художній музей відправить у відповідь учасникам проєкту спеціальні листівки, що будуть надруковані до виставки.

Що відомо про Давида Бурлюка

Давид Бурлюк народився 21 липня 1882 року на хуторі Семиротівщина на Лебединщині, нині це Сумська область. Він був живописцем, графіком, художником театру, критиком, поетом. Його вважають одним із засновників футуризму. Нова поетична і художня школа була проголошена і задекларована завдяки ініціативності Бурлюка. Він брав активну участь у виступах футуристів, поєднуючи ролі теоретика, поета, художника і критика.

Після революції 1917 року Бурлюк емігрував спочатку до Японії, а потім до США. Нью-Йорку Бурлюк видавав журнал «Колір і рима». Багато мандрував. Його виставки відбувалися в багатьох містах Європи, Австралії й Америки.

Основна частина творів Бурлюка зберігається у меморіальному музеї художника у Нью-Йорку. Деякі твори є в колекції Сумського художнього музею.

На місці, де був хутір Семиротівщина, створили туристичну арт-локацію "Урочище Бурлюк".

У 2007 році на лондонських торгах аукціонного будинку Sotheby's був встановлений український рекорд. Картина Д.Бурлюка "В церкві" була продана за 650 тисяч доларів.