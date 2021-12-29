Жителей Сумщины призывают прививать детей от полиомиелита Заболевание, от которого нет лекарства, поражающее детей неизлечимым параличом и даже смертью, до недавнего времени считалось неактуальным для Украины.

Ведь наша страна с 2002 года было среди свободных от полиомиелита. Но паралич двух детей – из Ровенщины и Закарпатья – показал, что полиомиелит сегодня является одной из угроз в Украине.

Во время брифинга в Сумской облгосадминистрации медики и эпидемиологи призвали родителей не сомневаться и вакцинировать своих детей от полиомиелита.

«Когда-то это вирусное заболевание было очень распространено. От него не было и нет лекарства. И только после создания вакцины в 1955 и 1961 годах на время от этой инфекции было освобождено население. Хотя не во всем мире, – рассказала заведующая отделом эпиднадзора и профилактики инфекционных заболеваний ГУ «Сумский областной центр контроля и профилактики болезней Министерства здравоохранения Украины» Галина Христенко. – Сегодня интенсивные миграционные процессы приводят к тому, что вирус снова появился на нашей территории».

По ее словам, в прошлом году в Ровенской и Закарпатской областях зарегистрировано два случая полиомиелита у детей. Эти случаи связаны между собой, ведь в обоих очагах дети контактировали.

«Полиомиелит опасен тем, что может приводить к параличу и даже смерти. Источником инфекции является больной человек или носитель. Вирус к здоровому человеку попадает через загрязненные руки, загрязненную пищу или воду. Попав в организм, вирус размножается в кишечнике, попадает в нервную систему и поражает нейроны. Таким образом, у детей возникают параличи нижних конечностей, иногда верхних конечностей и может поражаться дыхательная система. Кроме того, больной полиомиелитом выделяет вирус в течение двух недель».

Главный специалист управления здравоохранения Сумской облгосадминистрации Ольга Гапиенко добавила, что это вирусное заболевание, прежде всего, поражает детей раннего возраста – до 6 лет.

«Среди обследованных контактов двух детей, заболевших в прошлом году, у 20 детей тоже был обнаружен полиомиелит типа 2. А согласно статистическим данным, если в стране полиомиелитом болеет один ребенок, он может за год инфицировать 200 тыс. детей. Для сравнения: в Сумской области сегодня проживает 160 тыс. детей, – говорила она. – Да, не все дети тяжело переносят это заболевание. Но никто не может спрогнозировать, какое течение заболевания будет у того или иного ребенка. Поэтому в Украине предусмотрена дополнительная вакцинация против полиомиелита.

Согласно Национальному календарю профилактических прививок, детей вакцинируют от полиомиелита в 2, 4, 6, 18 месяцев, 6 и 14 лет.

Привиться можно в государственных поликлиниках бесплатно. Вакцины качественные, зарегистрированные, сертифицированные и разрешенные для использования в Украине.

Кроме того, в ответ на выявление вируса полиомиелита у детей на Ровенщине и Закарпатье осенью 2021 года, разработан План вакцинации детей, утвержденный приказом Минздрава Украины от 30.12.2021 № 2922. Согласно плану, в Украине запланировано проведение кампании по иммунизации в ответ на вспышку полиомиелита.

«17 января мы начинаем первый тур прививки вакциной ИПВ (инактивированная полиомиелитная вакцина). Отмечаю, будем вакцинировать детей, которые вообще не привиты, или привиты одной дозой вакцины. Поэтому я обращаюсь к родителям, которые знают, что их ребенок не привит или привит один раз, чтобы получить защиту от полиомиелита, обратитесь к вашему семейному врачу или педиатру, с которым у вас заключена декларация. Первый тур вакцинации будет проходить с 17 по 31 января 2022 года. На все последующие туры применяется ОПС (оральная полиомиелитная вакцина)», – рассказала Ольга Гапиенко.

Сегодня в Сумской области, как и по всей Украине, проводится микропланирование кампании по иммунизации в ответ на вспышку полиомиелита среди детского населения в возрасте от 6 месяцев до 6 лет (дети рожденные с 01.01. до 01.07.2021, и все дети 2020, 2019, 2018, 2017, 2016 годов рождения).

После окончания проведения иммунизации инактивированной полиомиелитной вакциной через месяц предусмотрены два тура проведения вакцинации оральной полиомиелитной вакциной. Сроки и места их проведения будут озвучены дополнительно.