Спортсмен из Сумщины с "бронзой" на Кубке мира по биатлону Украина завоевала "бронзу" в одиночной смешанной эстафете на Кубке мира по биатлону.

Второй соревновательный день в Обергофе закончился одиночной смешанной эстафетой. На старт вышли 27 сборных, каждая из которых должна была делегировать по два биатлониста: мужчину и женщину.

От Украины одиночный микст должны были бежать Артем Тищенко (уроженец Николаевки) и Дарья Блашко. Это впервые они соперничали в составе эстафетной команды: Блашко в прошлом сезоне бежала одиночный микст на чемпионате мира, показав четвертый результат. А вот Тищенко в прошлом сезоне бежал эту гонку на уровне чемпионата Европы – пятое место вместе с Анастасией Меркушиной.

Гонку в составе Украины начал Артем Тищенко. На каждом из огневых рубежей Тищенко закрыл все мишени только благодаря двум дополнительным патронам, в результате чего отставание Украины от лидеров увеличилось до 26 секунд.

К первой стрельбе на втором этапе Дарья Блашко подходила во второй группе биатлонисток. Хотя отставание удалось сократить с 26 секунд до десяти. А благодаря точной стрельбе Блашко Украина поднялась на третье место.

На "стойке" Дарья Блашко воспользовалась двумя дополнительными патронами. Но из-за недостатков соперниц смогла выйти на второе место - Австрия и Франция пошли на один и два круга штрафа.

Артем Тищенко потерял преимущество Блашко перед первым огневым рубежом. А на самой стрельбе закрыл пять мишеней из семи выстрелов. И хотя вышел из рубежа пятым, борьба за топ-6 продолжалась – в интервале 12.5 секунд находились шесть биатлонистов.

А вот на передаче эстафеты Украина уже была третьей! Артём Тищенко отработал с одним дополнительным патроном и передал эстафету Дарье Блашко с 11-секундным отставанием от лидера.

Блашко удержалась в топ-3 после первого огневого рубежа, хотя отставание от России увеличилось. И хотя на второй стрельбе она использовала два дополнительных патрона, она все равно смогла удержаться на третьем месте.

Источник: suspilne.media