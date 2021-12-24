Футзал: «Сумы» сыграют в Киеве со столичным «ХИТом» (трансляция) АФФК "Сумы" прибыла в Киев, где сегодня, в воскресенье, 9 января, проведет матч чемпионата Украины среди команд Экстра-лиги.

Сумские футзалисты будут играть против столичного "ХИТа".

Игра начнется в 12 часов в спорткомплексе СКА.

Сейчас "Сумы" занимают восьмое место с 9 очками, а киевляне – вторые (35 баллов).