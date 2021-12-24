Футзал: «Сумы» сыграют в Киеве со столичным «ХИТом» (трансляция)

Сумские футзалисты будут играть против столичного "ХИТа".
Игра начнется в 12 часов в спорткомплексе СКА.
Сейчас "Сумы" занимают восьмое место с 9 очками, а киевляне – вторые (35 баллов).
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