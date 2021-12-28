Лента

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 17:12394

В смешанной эстафете на Кубке мира сумские биатлонисты на 10-й позиции

В Оберхофе (Германия) завершилась смешанная эстафета в рамках пятого этапа Кубка мира по биатлону.

За команду Украины гонку бежали Артем Прима, Дмитрий Пидручный, Валентина Семеренко и Юлия Джима.

Прима перепутал огневой рубеж в первой стрельбе. Из-за задержки он закончил стрельбу лежа последним, а затем использовал 3 дополнительных патрона (0+3) в стойке. Он передал эстафету 20-м.

Пидручный использовал 3 дополнительных патрона, но улучшил положение украинской команды, финишировав на 10-й позиции.

Семеренко прошла первую стрельбу без промахов и использовала 2 дополнительных патрона во второй. Ей не удалось отыграть позиции на финише.

Джима также чисто выполнила первую стрельбу, а во второй использовала аж 3 дополнительных патрона.

Таким образом, сборная Украины финишировала на 10-позиции.

Гонку выиграла команда Норвегии, далее расположились белорусы. Тройку лидеров замкнула сборная Франции.

Спорт Биатлон К
  • Отправить: share
  • Версия для печати

По тематике

Спортсмен из Сумщины с "бронзой" на Кубке мира по биатлону
Сегодня 18:19

Спортсмен из Сумщины с "бронзой" на Кубке мира по биатлону

Украина завоевала "бронзу" в одиночной смешанной эстафете на Кубке мира по биатлону....

В спринте на этапе кубка IBU лучшее время среди украинцев показал глуховчанин
Сегодня 15:44

В спринте на этапе кубка IBU лучшее время среди украинцев показал глуховчанин

В словацком Брезно-Осрбли спринтом у мужчин стартовал четвертый этап Кубка IBU по биатлону....

Сумчане побегут в смешанной эстафете на Кубке мира по биатлону
Сегодня 09:14

Сумчане побегут в смешанной эстафете на Кубке мира по биатлону

Гонка пройдет 8 января в рамках этапа Кубка мира в Оберхофе....

Сумчанин показал лучшее время среди украинцев в спринте на Кубке мира
Вчера 18:59

Сумчанин показал лучшее время среди украинцев в спринте на Кубке мира

В немецком Оберхофе завершилась мужская спринтерская гонка, которая прошла в рамках первого соревновательного дня пятого этапа Кубка мира по биатлону....

Сумчанин - серед кращих авторів олімпійських книг року
28.12.2021 14:40

Сумчанин - серед кращих авторів олімпійських книг року

Виконавчий комітет Національного олімпійського комітету України на своєму засіданні затвердив результати конкурсу НОК України на кращу книгу з олімпійського спорту...

Новости

На Сумщине за 7 января COVID-19 подтвердили у 185 человек
Сегодня 08:45
Спортсмен из Сумщины с "бронзой" на Кубке мира по биатлону
Сегодня 18:19
В смешанной эстафете на Кубке мира сумские биатлонисты на 10-й позиции
Сегодня 17:12
В Белополье присудили год лишения свободы за конфликт с полицейскими
Сегодня 16:49
В спринте на этапе кубка IBU лучшее время среди украинцев показал глуховчанин
Сегодня 15:44
На "Авангарде" сыграли товарищеский хоккейный матч среди ветеранов
Сегодня 14:44
ФК "Тростянец" завершил сотрудничество с пятью футболистами
Сегодня 14:43
Полиция напоминает о правилах, которые позволят уберечься от воров
Сегодня 14:38
В Тростянце будут строить асфальтный завод
Сегодня 13:40
Очередное ДТП в Сумах: превысил скорость, выехал на встречную полосу
Сегодня 12:39
В Глухове спасатели оперативно ликвидировали возгорание легковушки
Сегодня 12:02
Сумчанка решила украсть продукты из супермаркета, чтобы устроить вечеринку
Сегодня 11:40
view counter
view counter

Статьи

Дизайн интерьера дома: что это такое, зачем нужен, основные составляющие
05.01.2022 18:52
Суд по загрязнению земли медотходами в Сумах перенесли
05.01.2022 17:43
Юлия Журавок: «Довольна, что могу составить достойную конкуренцию в команде»
01.01.2022 10:39
Какие настолки станут популярными в 2022 году
30.12.2021 20:12
Современный пол: бюджетно, надежно, эстетично
30.12.2021 14:20
У яких випадках період безробіття зараховується до страхового стажу?
30.12.2021 11:54
Суми — треті з кінця у рейтингу фінансової спроможності облцентрів
29.12.2021 14:06
Сумська команда «УДАРу Віталія Кличка» провела благодійну акцію «Різдвяна субота - УДАРна турбота»®
29.12.2021 13:29
Збільшені штрафи за шкоду природно-заповідному фонду: у яких випадках та до кого застосовуватимуть санкції
29.12.2021 12:30
В новий рік - з новими надіями!®
29.12.2021 09:21
Стьобані ковдри для оптових замовників
28.12.2021 17:03
Стамбульская конвенция способствует формированию семей, в которых нет насилия
28.12.2021 15:46
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Зірки за обміном (Олексій Даруга, 2022)
Зірки за обміном (Олексій Даруга, 2022)
Кино Кінопалац "Дружба"
19.50
Співай 2 (Гарт Дженнінгс, Крістоф Лурделе, 2021)
Співай 2 (Гарт Дженнінгс, Крістоф Лурделе, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
09.45; 13.30
Людина павук: додому шляху нема (Джон Уоттс, 2021)
Людина павук: додому шляху нема (Джон Уоттс, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
17.10
Антитіла (Джон Кейс, 2021)
Антитіла (Джон Кейс, 2021)
Кино Планета Кіно
21.45
Помста землі (Лі Цзунь, 2021)
Помста землі (Лі Цзунь, 2021)
Кино Планета Кіно
16.15
355 (Саймон Кінберг, 2022)
355 (Саймон Кінберг, 2022)
Кино Планета Кіно
14.20; 19.30; 21.30
Три горішки для Попелюшки (Сесіль Мослі, 2021)
Три горішки для Попелюшки (Сесіль Мослі, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
15.30

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.