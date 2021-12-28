В смешанной эстафете на Кубке мира сумские биатлонисты на 10-й позиции

За команду Украины гонку бежали Артем Прима, Дмитрий Пидручный, Валентина Семеренко и Юлия Джима.
Прима перепутал огневой рубеж в первой стрельбе. Из-за задержки он закончил стрельбу лежа последним, а затем использовал 3 дополнительных патрона (0+3) в стойке. Он передал эстафету 20-м.
Пидручный использовал 3 дополнительных патрона, но улучшил положение украинской команды, финишировав на 10-й позиции.
Семеренко прошла первую стрельбу без промахов и использовала 2 дополнительных патрона во второй. Ей не удалось отыграть позиции на финише.
Джима также чисто выполнила первую стрельбу, а во второй использовала аж 3 дополнительных патрона.
Таким образом, сборная Украины финишировала на 10-позиции.
Гонку выиграла команда Норвегии, далее расположились белорусы. Тройку лидеров замкнула сборная Франции.
Украина завоевала "бронзу" в одиночной смешанной эстафете на Кубке мира по биатлону....
В словацком Брезно-Осрбли спринтом у мужчин стартовал четвертый этап Кубка IBU по биатлону....
Гонка пройдет 8 января в рамках этапа Кубка мира в Оберхофе....
В немецком Оберхофе завершилась мужская спринтерская гонка, которая прошла в рамках первого соревновательного дня пятого этапа Кубка мира по биатлону....
Виконавчий комітет Національного олімпійського комітету України на своєму засіданні затвердив результати конкурсу НОК України на кращу книгу з олімпійського спорту...