Сумчане ждут обещанного мэром строительства дороги на Ивана Сирка и снова собирают подписи под петицией Местные жители снова собирают подписи под петицией, с надеждой, что ремонт дорог все же будет сделан.

Речь идет о начале улицы, ближе у р. Псел, где асфальтное покрытие не доложили еще в незапамятные времена. Дворы и дорога на И. Сирка 2, 4, 10, находятся в ужасном состоянии.

Во время дождя к площадке с мусорными контейнерами невозможно подойти из-за полного отсутствия асфальтового покрытия на дороге сплошная грязь. К тому же, на этом же участке нет уличного освещения.

Еще в апреле прошлого года мэр Сум Александр Лысенко в своем стриме на Фейсбуке сообщил, что «через 10 дней» начнутся работы по строительству дороги на ул. Ивана Сирко. Но – чудо не случилось. Хотя, небольшой участок дороги около домов 18 и 16 на улице Сирка осенью все же «залатали». Но к домам 2, 4 и 10 дорожные работники так и не дошли. Но здесь «заплатками» вопрос и не закрыть – нужен капитальный ремонт.

Хотелось бы верить, что мэр Сум, все же выполнит обещание, данное в прошлом году и данную дорогу отремонтируют уже в 2022 году. Скорее всего, по завершению зимы с дорожное покрытие будет совсем в плачевном состоянии.

А пока жители собирают подписи с надеждой, что деньги на капитальный ремонт дороги все же найдутся уже в этом году. С 2017 года это уже 7 петиция.

Очередная петиция зарегистрирована 28 декабря 2021 года.