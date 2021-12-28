Служба зайнятості Сумщини в п’ятірці кращих з організації професійної підготовки Минулого року майже три тисячі безробітних Сумщини пройшли професійне навчання.

Служба зайнятості Сумщини ввійшла в п’ятірку кращих з організації професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації безробітних громадян в Україні.

«На сьогодні створено гнучку систему професійного навчання безробітних, яка дозволяє оперативно реагувати на потребу роботодавців у кадрах. Це і стажування на робочому місці, і навчання за індивідуальними програмами, і з використанням модульних технологій, і дуальної форми навчання, і дистанційне навчання», - зазначив директор Сумського обласного центру зайнятості Володимир Підлісний.

У січні-листопаді 2021 року за сприяння обласної служби зайнятості 2914 безробітних проходили професійне навчання, яке організовувалося з урахуванням потреб ринку праці та вимог роботодавця. З них 40 зареєстрованих безробітних – за дуальною формою навчання, опановуючи такі професії, як кухар, електрослюсар з ремонту та обслуговування електроустаткування, оператор верстатів з програмним керуванням.

Твердження, що професійне навчання сприяє підвищенню конкурентоспроможності на ринку праці та поверненню до трудової діяльності, красномовно доводить майже 100 відсоткове (98,3%) працевлаштування.

Слід зазначити, що навчання безробітних здійснювалося у центрах професійно-технічної освіти державної служби зайнятості, зокрема в Сумському, Одеському, Львівському, Харківському.

Крім організації профнавчання, Сумська обласна служба зайнятості, як активний учасник, долучилася до реалізації семи проектів, спрямування яких різнобічне - це і організація курсів української мови, школа старост, розвиток підприємництва для молоді в Україні, основи цифрової компетенції.