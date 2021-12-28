На Сумщине за четверг подтвердили 379 новых случаев COVID-19 В Сумской области за минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 379 человек

COVID-19 подтвердили у 379 человек (Конотопский р-н – 74, Ахтырский р-н – 20, Роменский р-н – 23, Сумский р-н – 218, Шосткинский р-н – 44)

По состоянию на 7 января 2022 года за все время пандемии в Сумской области было зафиксировано 132027 случай заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 2854 летальных исхода, за минувшие сутки – 5 (Конотопский р-н – 2, Роменский р-н – 1, Сумский р-н – 2).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области поправилось 126631 человек, из них за минувшие сутки – 112 (Конотопский р-н –4, Ахтырский р-н – 4, Роменский р-н – 14, Сумский р-н – 75, Шосткинский р -н – 15).