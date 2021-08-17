В Сумской мэрии отчитались о победе над гололедом Департамент инфраструктуры города сообщил о масштабном наступлении коммунальщиков на гололед.

«Начиная с 6:00 утра (без объявления войны – Ред.) четверга, 4 января, на борьбу с гололедицей вышли 155 дворников: ООО КК «Комэнерго» – 32 чел., «Сумытехнобудсервис» – 42 чел., «Сумитеплоэнергоцентраль» – 28 чел., «Рембуд» – 9 чел, «Форекс плюс» - 10 чел., «Домком» - 15 чел. «Сумыжилкомсервис» – 19 чел.

Вместе с тем еще 79 дворников направили на помощь и другие управители: «Димекс» – 11 чел., «Сумыпрестиж» – 3, «Бытсервис Сумы» – 12, «Бытсервис Сумы 2» – 6чел., «СПОЖ» - 6чел., «Техкомсервис» – 2, «Комуслуги» - 6, «Сервис-дом» – 4 чел., «ЖСИ» - 5, «Рубин» - 4, «Житловик» - 6, «Оселя» - 5 чел., «Наш дом» - 7, «Ск-дом» – 2 чел.», - говорится в сообщении на старнице департамента в Фейсбуке.

В то же время в комментариях сумчане написали, что думают о такой борьбе:

Igor Petrenko: «Ви знущаєтеся?! Який фотозвіт, якщо містом ходити неможливо? Шо ви все звітуєте, фоточки-відосіки знімаєте? Можливо, замість фотографування, краще організувати техніку та реагенти?! Вибачте, але це вже просто накипіло. Кожну зиму одне й те саме, невже не можна заздалегідь домовитися про обробку тротуарів сіллю? Чому тільки автомобільні дороги (притому центральні тільки) очищені? І чому тільки пісок, не розумію?!»

Татьяна Зайцева: «250 чоловік з переломами за чотири дні.....ось і вся боротьба з ожеледицею.....»

Марина Ченчик: «Вы серьезно?»

Kate Bielomar: «Це на яку площу території 155 двірників?»

Вита Останина: «А где именно?»

Maryna Reka: «Цирк».

Maksym Kruglyak: «Петропавловская сплошной каток, я не знаю где вы там посыпали. Вы явно не делаете свою работу».

Татьяна Мирошниченко: «Вы че врете?»

Елена Елена: «На Металлургів,Реміснича,Труда,Степаненківська… ніде не посипано!!!»