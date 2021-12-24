У Лебедині покажуть виставку «Нові-старі скіфи» сумського краєзнавця, музейника і фотографа У день Старого Нового Року, 14 січня 2022 року, Лебединський міський художній музей імені Б.К. Руднєва гостинно запрошує усіх охочих відвідати виставку «НОВІ-СТАРІ СКІФИ» із колекції сумського музею «Причал Одіссея» (засновник - Сергій Гуцан).

Сергій Гуцан - відомий український фотохудожник, член Національної спілки фотомайстрів України, мандрівник і колекціонер, засновник приватного музею «Причал Одіссея». Відомий своїми резонансними виставками: «Зустріч з Візантією», «Шовковий шлях», «МальтСи-ЛебУрБу» та інші. Фотороботи Сергія Гуцана - це дивовижний сплав вражень та емоцій від урбаністичної культури, історії та традицій. На своїх фотороботах автор намагається силою мистецтва затримати в часі «ту прекрасну мить», коли ще відчуваєш неповторну атмосферу місця.

До експозиції виставки «НОВІ-СТАРІ СКІФИ» увійшли: дивовижні фотороботи, а також предмети матеріальної культури скіфської доби, що ілюструють історію скіфів, які мешкали в наших степах від середини VII до початку III століття до н.е. Зокрема, фрагменти кінського спорядження, ритуальні предмети, посуд, ну і, звісно ж, — зброя.

Скі́фи — екзоетнонім грецького походження, який у сучасній науковій літературі застосовується практично до усіх племен, що мешкали у VII—III ст. до н. е. на землях сучасної України, від Дунаю до Дону. Всю цю територію Геродот називав Велика Скіфія. За 4 століття свого панування, скіфи пізнали і розквіт і занепад, залишивши по собі дивовижні відомості, записані грецькими та римськими авторами, а також археологічні знахідки.

Відвідати виставку «НОВІ-СТАРІ СКІФИ» із колекції сумського музею «Причал Одіссея» у Лебедині, можна буде з 14 січня до 12 лютого 2022 року. Будемо раді вас бачити у Лебединському міському художньому музеї імені Б.К. Руднєва, за адресою: м. Лебедин, пл. Волі, 17, тел. 2-18-81.