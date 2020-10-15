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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 10:00211

В Сумах коммунальщики скосили вместе с травой и цветы на клумбе

Об этом в Фейсбуке написала сумчанка Елена Свердленко.

«До сих пор не могу успокоиться. В четверг в нашем дворе косили газонокосилкой траву. Срезали всю мою клумбу. Остались кусты, одна большая хоста и кустик очитка. Мужчина, который это сделал, отказался даже разговаривать, не то чтобы извиниться. Только сказал, что «дворничиха сказала всё скосить до края», и стал косить дальше. Дворничиха тоже не извинилась, обругала и повернулась спиной. Ни я, ни возмущенные соседи, которые подошли к ней и спросили, зачем вырезали всю клумбу, никакого впечатления на нее не произвели. Наши дома по улице Супруна и дворы обслуживает «ДомКом Сумы». Звонили им. Кажется, им безразлично, никто тоже не извинился. Я хочу одного - чтобы никто из них никогда больше к моей клумбе не подходил. Не могу понять, как они нанимают на работу тех, кто не в состоянии отличить культурные растения от сорняков. Я сделала клумбу более 10 лет назад. Все растения покупала за свои деньги, некоторые подарили друзья. Там было несколько сортов ирисов, хост, гейхер, лилейников, хризантем, гвоздик, фиалки, кореопсис, другие растения. Воду для полива ношу с пятого этажа. Соседи меня поддерживают, любуются клумбой. Хочу сделать наш двор лучше. Когда увидела, что произошло с клумбой, мне стало плохо. Надеюсь, что растения восстановятся весной, они почти все многолетние. И я уверена, что именно я решаю, когда их срезать или не срезать, а оставить на зиму, прикрывать листьями оставлять голую землю, чтобы все вымерзло, чего я точно не хочу. На фото можно сравнить то, что от клумбы осталось, и то, какой она была весной и летом. Кстати, вся трава, которую скосили, никто и никогда не убирает, так и высыхает в течение лета», - написала она.

Общество Домком Суми Дырища ЖКХ Клумба Покос травы Трава
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