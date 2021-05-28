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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 14:50457

В центре Сум на остановке переложили тактильную плитку

Подрядчик третий раз за год перекладывал плитку на остановке в районе 90-й аптеки.

Напомним: остановки здесь заменили летом, уложив вокруг красную плитку от «Керамейи». В начале декабря вдруг сорвали часть плитки и уложили в нужных местах тактильную для лиц с инвалидностью. Однако сделали это в стиле «хай так»: часть желтой плитки выпирала выше красной, часть наоборот была утоплена.

И вот на прошлой неделе все снова переделали…

Возникает вопрос: когда в Сумах начнут делать все с первого раза. Ведь таких остановок в городе сотни…

Общество Дырища ЖКХ Останвока Рукожопы Тактильная плитка
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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