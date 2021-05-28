В центре Сум на остановке переложили тактильную плитку

Напомним: остановки здесь заменили летом, уложив вокруг красную плитку от «Керамейи». В начале декабря вдруг сорвали часть плитки и уложили в нужных местах тактильную для лиц с инвалидностью. Однако сделали это в стиле «хай так»: часть желтой плитки выпирала выше красной, часть наоборот была утоплена.
И вот на прошлой неделе все снова переделали…
Возникает вопрос: когда в Сумах начнут делать все с первого раза. Ведь таких остановок в городе сотни…
В конце ноября в Сумах на остановке возле аптеки № 90 укладывали тактильную плитку для людей с инвалидностью....
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