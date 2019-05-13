Суд взыскал с Роменской мэрии в пользу горожанки, сломавшей ногу в гололед, материальный и моральный ущерб Управление ЖКХ Роменского городского совета компенсирует женщине около 11 000 грн материального и 25 000 грн морального ущерба.

В январе 2019 года истица, находясь на одной из автобусных остановок в городе Ромны, из-за гололеда и не усыпанных тротуаров подскользнулась и упала. Женщина потеряла сознание и пришла в себя только в травматологическом отделении КНП «Роменская ЦРБ». В результате падения она получила закрытый перелом правовой ноги и разрыв связок с вывихом стопы. На лечение роменчанка потратила около 13 000 гривен. Значительную часть средств ей пришлось занимать у родных и знакомых, поскольку таких сбережений у нее не было.

Чтобы компенсировать потраченные средства, женщина сначала обратилась в Роменский городской совет за материальной помощью, ведь именно его структурное подразделение ответственно за благоустройство города и именно его бездействие в направлении устранения гололеда стоили ей здоровье и денежные средства. Однако городской совет по решению комиссии компенсировал женщине только 2000 гривен.

За защитой своих прав роменчанка обратилась в Роменский горрайонный суд с иском, в котором, ссылаясь на несоблюдение управлением жилищно-коммунального хозяйства и Коммунальным предприятием «Комбинат коммунальных предприятий» Роменского городского совета правил благоустройства и своевременного устранения гололеда, просила взыскать с ответчика 12 747 грн 69 коп. и моральный ущерб – 53 000 грн.

Суд первой инстанции частично удовлетворил иск женщины и взыскал с управления ЖКХ в пользу 10 747,69 грн материального ущерба и 25 000 грн морального.

Однако судебное решение ни истицу, ни ответчика не устроило и обе стороны обратились с апелляционными жалобами в Сумской апелляционный суд. Истица просила взыскать с ответчика полную сумму заявленного ею морального вреда, поскольку в результате падения она осталась инвалидом и не сможет вести предыдущий образ жизни.

В то же время управление ЖКХ просило отменить решение суда первой инстанции и принять новое, которым в удовлетворении иска отказать. В частности, отмечая, что содержание остановок городского транспорта и маршрутных такси должно осуществляться Коммунальным предприятием «Комбинат коммунальных предприятий» Роменского городского совета, с которым управление заключило соответствующий договор.

Рассмотрев материалы дела, коллегия судей апелляционного суда отказала в удовлетворении апелляционных жалоб, а решение Роменского горрайонного суда оставило в силе. Суд правильно пришел к выводу о наличии оснований для частичного удовлетворения иска, а также ответчика, с которого необходимо взыскать денежные средства. Так как само управление ЖКХ Роменского городского совета не разработало в комплексе мероприятия по подготовке жилищно-коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду.