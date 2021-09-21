Из-за гололеда сумчанин упал в реку (видео)

На место происшествия было направлено отделение 2-й государственной пожарно-спасательной части на специальном аварийно-спасательном автомобиле.
По прибытию было установлено, что мужчина шел, поскользнулся и упал с крутого берега реки, после чего оказался по пояс в воде, а выйти вверх, на крутой склон, самостоятельно уже не смог, после чего начал звать на помощь.
Сотрудники ГСЧС оперативно спустились к реке. Используя спасательное снаряжение, пострадавшего немедленно вытащили на жесткую поверхность. С помощью носилок транспортировали его в «скорую».
Всего для оказания помощи было привлечено 2 единицы специальной техники и 6 человек личного состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
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