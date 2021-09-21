Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 16:23738

Из-за гололеда сумчанин упал в реку (видео)

16 декабря в 16:10 в Службу спасения «101» поступила информация о необходимости оказания помощи в районе Студенческого пляжа в г. Сумы.

На место происшествия было направлено отделение 2-й государственной пожарно-спасательной части на специальном аварийно-спасательном автомобиле.

По прибытию было установлено, что мужчина шел, поскользнулся и упал с крутого берега реки, после чего оказался по пояс в воде, а выйти вверх, на крутой склон, самостоятельно уже не смог, после чего начал звать на помощь.

Сотрудники ГСЧС оперативно спустились к реке. Используя спасательное снаряжение, пострадавшего немедленно вытащили на жесткую поверхность. С помощью носилок транспортировали его в «скорую».

Всего для оказания помощи было привлечено 2 единицы специальной техники и 6 человек личного состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Напомним: в этом году коммунальщики совсем забили на гололед, практически нигде не посыпая песком тротуары. В травмпункты сумчане потянулись сотнями…

Общество Гололед Спасатели
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

На Сумщине спасатели достали корову, упавшую в погреб
18.10.2021 14:35

На Сумщине спасатели достали корову, упавшую в погреб

Сегодня, 18 октября, в Межрегиональный центр быстрого реагирования ГСЧС Украины обратилась жительница села Перекоповка Роменского района с просьбой достать корову...

На Сумщине спасатели освободили водителя из покореженного в ДТП авто
29.09.2021 11:48

На Сумщине спасатели освободили водителя из покореженного в ДТП авто

28 сентября в 12:59 в Службу спасения «101» поступила информация от работников экстренной медицинской помощи о дорожно-транспортном происшествии....

В Ромнах за закрытыми дверями квартиры обнаружили труп женщины
27.09.2021 13:41

В Ромнах за закрытыми дверями квартиры обнаружили труп женщины

26 сентября в 13.30 в Межрегиональный центр быстрого реагирования ГСЧС Украины поступило сообщение от дежурного Национальной полиции Украины о том,...

У сумчанина застряла рука в диване: помогли спасатели
23.09.2021 15:23

У сумчанина застряла рука в диване: помогли спасатели

22 сентября в 10:35 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о необходимости оказания помощи по ул. Харьковская в г....

В Ахтырке спасатели оказали помощь ребенку, который оказался закрытым в квартире
21.09.2021 16:38

В Ахтырке спасатели оказали помощь ребенку, который оказался закрытым в квартире

20 сентября в 16:35 в Службу спасения «101» поступило сообщение о необходимости оказания помощи по переулку Лагерный в г. Ахтырка....

Новости

График работы сумских пунктов и центров вакцинации прививки от COVID-19 на выходных
Сегодня 15:20
На Сумщине за четверг COVID-19 подтвердили у 239 человек
Сегодня 09:39
В Сумах пройдет предновогодняя агропромышленная ярмарка
Сегодня 17:54
Житель Сумщины получил 2 года условно за хранение и уничтожение пистолета, из которого было совершено убийство
Сегодня 17:52
В Сумах остановились троллейбусы
Сегодня 17:41
Сумские футзалисты в контрольном матче обыграли роменских
Сегодня 17:20
Шосткинских рыбаков, пропавших три дня назад, нашли в озере внутри авто
Сегодня 17:14
На Сумщине многодетная семья, пострадавшая от пожара, получила новый дом
Сегодня 17:02
В Сумах снова за бесценок отдали коммунальные квадратные метры
Сегодня 16:56
Сумская футзалистка сделала гекса-трик в матче чемпионата Украины
Сегодня 16:48
Завтра у центрі Сум обмежать рух автотранспорту через благодійний забіг
Сегодня 16:33
Из-за гололеда сумчанин упал в реку (видео)
Сегодня 16:23
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.