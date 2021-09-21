Из-за гололеда сумчанин упал в реку (видео) 16 декабря в 16:10 в Службу спасения «101» поступила информация о необходимости оказания помощи в районе Студенческого пляжа в г. Сумы.

На место происшествия было направлено отделение 2-й государственной пожарно-спасательной части на специальном аварийно-спасательном автомобиле.

По прибытию было установлено, что мужчина шел, поскользнулся и упал с крутого берега реки, после чего оказался по пояс в воде, а выйти вверх, на крутой склон, самостоятельно уже не смог, после чего начал звать на помощь.

Сотрудники ГСЧС оперативно спустились к реке. Используя спасательное снаряжение, пострадавшего немедленно вытащили на жесткую поверхность. С помощью носилок транспортировали его в «скорую».

Всего для оказания помощи было привлечено 2 единицы специальной техники и 6 человек личного состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Напомним: в этом году коммунальщики совсем забили на гололед, практически нигде не посыпая песком тротуары. В травмпункты сумчане потянулись сотнями…