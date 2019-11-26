Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 19:23385

На ремонт подземного перехода в центре Сум потратили 10 миллионов гривен

В 2021 году на капремонт подземного перехода у фонтана «Садко» в центре Сум ушло более 7 млн. грн.

Пользоваться им начали в канун Нового года. Впрочем, до конца переход еще не доделан. Добавят подъемники и перила, рассказал директор городского департамента инфраструктуры Александр Журба, пишет Суспільне.

Попасть в подземный переход можно со стороны парка Кожедуба и фонтана «Садко». Третий вход – со стороны Харьковского моста пока закрыт. Внутри ремонт был завершен. Кроме обновления пола, потолка и освещения, есть видеокамеры и охранник. Пока выполняли ремонт и корректировали проект, изменились цены на оборудование, рассказал Александр Журба.

«Поэтому согласно проектно-сметной документации, которую выиграла подрядная организация по тендеру на 5,8 млн грн, сделали корректировки. Те виды работ, которые они не выполняли, мы сделали дополнительное соглашение на уменьшение, а на эту окончательную сумму, которая пошла в процессе удорожания, мы провели по переговорной процедуре дозакупку аналогичных видов работ», - сказал он.

По данным аналитической системы Дозорро, предприятию Рембудсервис «Комфорт-П», ремонтировавшему переход, за выполненные работы оплатили более 7 млн грн. Объект, по словам Александра Журбы, не окончен. Здесь нужно установить поручни и подъемники для людей с инвалидностью и детских колясок.

«Сейчас подрядная организация заказала поручни, они будут до конца февраля сделаны. Если погодные условия будут разрешать, будут поставлены. И также лифтовое оборудование. Сейчас они ведут переговоры с производителем», – сказал Журба.

Ранее планировали подъемник, который должен был обслуживать отдельный человек. Сейчас решили установиться лифт, который будет работать автоматически. Это решили совместно с представителями общественных организаций, у которых есть люди с инвалидностью, рассказал глава ОО «Рука помощи» Олег Габ.

«Пришли к такому решению, что более удобными для пользования будут такие подъемные механизмы. Потому что, кроме людей с инвалидностью, есть маломобильные группы населения, такие, как мамы с колясками», - сказал он.

Завершить обустройство подземного перехода планируется до конца марта, сказал А.Журба. Сейчас готовятся документы, чтобы провести тендер на содержание объекта. Всего ремонтируют подземный переход с перерывами – более четырех лет.

Напомним: последний раз ремонтировали переход четыре года назад. Тогда на подземку должны были потратить 3 млн грн, работы выполнили частично и остановили.

Общество Подземный переход
  • Отправить: share
  • Версия для печати

По тематике

Как выглядит центральный подземный переход в Сумах прямо сейчас?
31.12.2021 20:04

Как выглядит центральный подземный переход в Сумах прямо сейчас?

В Фейсбуке появились фото обновленного подземного перехода в районе перекрёстка ул. Харьковская и Героев Сумщины....

В Сумах на ремонт подземного перехода потратят еще 5 млн грн
04.06.2021 10:34

В Сумах на ремонт подземного перехода потратят еще 5 млн грн

Начался очередной ремонт подземного перехода в центре Сум на перекрёстке ул. Харьковская и Героев Сумщины....

В Сумах на очередной капремонт подземного перехода потратят 3 млн грн
29.04.2021 09:01

В Сумах на очередной капремонт подземного перехода потратят 3 млн грн

Как сообщил директор департамента инфраструктуры города Александр Журба, в этом году город вернется к обустройству самого большого сумского подземного перехода...

В Сумах из-за порыва трубы затопило подземный переход
02.07.2020 07:27

В Сумах из-за порыва трубы затопило подземный переход

Днем 1 июля в Сумах затопило подземных переход в районе остановки «СКД» на Харьковской....

Сумчанин требует прекратить зарывать бюджетные средства в землю
26.11.2019 15:18

Сумчанин требует прекратить зарывать бюджетные средства в землю

Петиция «Запрещаем подземный переход "McDonald's"» зарегистрирована в единой системе местных петиций....

Новости

На Сумщине за минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 37 человек
Сегодня 09:24
В Сумской мэрии отчитались о победе над гололедом
Сегодня 19:35
На ремонт подземного перехода в центре Сум потратили 10 миллионов гривен
Сегодня 19:23
В Сумском районе на пожарах погибли двое
Сегодня 17:53
В Белополье пожарные ликвидировали возгорание автомобиля, предотвратив взрыв газовой установки
Сегодня 17:41
В пожаре на Сумщине погиб мужчина
Сегодня 16:36
На Сумщине задержали двух разбойников, напавших на пенсионера
Сегодня 15:55
В центре Сум на остановке умер мужчина
Сегодня 15:50
На Сумщине в аварию попала маршрутка с пассажирами: двое пострадавших
Сегодня 15:22
На Сумщине прогнозируют дожди
Сегодня 15:06
На Сумщине легковушка слетела в кювет: пострадала пассажирка
Сегодня 14:36
На Сумщине полностью вакцинировалось от COVID-19 свыше 45% взрослого населения
Сегодня 13:30
view counter
view counter

Статьи

Юлия Журавок: «Довольна, что могу составить достойную конкуренцию в команде»
01.01.2022 10:39
Какие настолки станут популярными в 2022 году
30.12.2021 20:12
Современный пол: бюджетно, надежно, эстетично
30.12.2021 14:20
У яких випадках період безробіття зараховується до страхового стажу?
30.12.2021 11:54
Суми — треті з кінця у рейтингу фінансової спроможності облцентрів
29.12.2021 14:06
Сумська команда «УДАРу Віталія Кличка» провела благодійну акцію «Різдвяна субота - УДАРна турбота»®
29.12.2021 13:29
Збільшені штрафи за шкоду природно-заповідному фонду: у яких випадках та до кого застосовуватимуть санкції
29.12.2021 12:30
В новий рік - з новими надіями!®
29.12.2021 09:21
Стьобані ковдри для оптових замовників
28.12.2021 17:03
Стамбульская конвенция способствует формированию семей, в которых нет насилия
28.12.2021 15:46
Миколай Vs Дід Мороз
28.12.2021 15:34
Как сделать идеальные брови: секреты красоты
28.12.2021 15:20
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.