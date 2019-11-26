На ремонт подземного перехода в центре Сум потратили 10 миллионов гривен В 2021 году на капремонт подземного перехода у фонтана «Садко» в центре Сум ушло более 7 млн. грн.

Пользоваться им начали в канун Нового года. Впрочем, до конца переход еще не доделан. Добавят подъемники и перила, рассказал директор городского департамента инфраструктуры Александр Журба, пишет Суспільне.

Попасть в подземный переход можно со стороны парка Кожедуба и фонтана «Садко». Третий вход – со стороны Харьковского моста пока закрыт. Внутри ремонт был завершен. Кроме обновления пола, потолка и освещения, есть видеокамеры и охранник. Пока выполняли ремонт и корректировали проект, изменились цены на оборудование, рассказал Александр Журба.

«Поэтому согласно проектно-сметной документации, которую выиграла подрядная организация по тендеру на 5,8 млн грн, сделали корректировки. Те виды работ, которые они не выполняли, мы сделали дополнительное соглашение на уменьшение, а на эту окончательную сумму, которая пошла в процессе удорожания, мы провели по переговорной процедуре дозакупку аналогичных видов работ», - сказал он.

По данным аналитической системы Дозорро, предприятию Рембудсервис «Комфорт-П», ремонтировавшему переход, за выполненные работы оплатили более 7 млн грн. Объект, по словам Александра Журбы, не окончен. Здесь нужно установить поручни и подъемники для людей с инвалидностью и детских колясок.

«Сейчас подрядная организация заказала поручни, они будут до конца февраля сделаны. Если погодные условия будут разрешать, будут поставлены. И также лифтовое оборудование. Сейчас они ведут переговоры с производителем», – сказал Журба.

Ранее планировали подъемник, который должен был обслуживать отдельный человек. Сейчас решили установиться лифт, который будет работать автоматически. Это решили совместно с представителями общественных организаций, у которых есть люди с инвалидностью, рассказал глава ОО «Рука помощи» Олег Габ.

«Пришли к такому решению, что более удобными для пользования будут такие подъемные механизмы. Потому что, кроме людей с инвалидностью, есть маломобильные группы населения, такие, как мамы с колясками», - сказал он.

Завершить обустройство подземного перехода планируется до конца марта, сказал А.Журба. Сейчас готовятся документы, чтобы провести тендер на содержание объекта. Всего ремонтируют подземный переход с перерывами – более четырех лет.

Напомним: последний раз ремонтировали переход четыре года назад. Тогда на подземку должны были потратить 3 млн грн, работы выполнили частично и остановили.