Сумские власти ждут следующей трагедии на остановке После снегопадов, оттепелей, дождей и морозов тротуары в Сумах превратились в ледяное зеркало.

Трагедия на пр. Лушпы, когда под колесами троллейбуса погибла студентка несколько лет назад не научила городские власти, потому что никто из высокосидящих в кабинетах не пострадал. Вот и сейчас тротуары и остановки, даже заботливо выложенные дорогой красной плиткой, во льду. Никто не убирает, никто не посыпает, так как срок договора с КП «Дорремстрой» на содержание посадочных площадок на остановках общественного транспорта истек 31 декабря. Новый тендер департамент инфраструктуры еще даже не объявлял.