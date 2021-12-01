Сумские власти ждут следующей трагедии на остановке

Olexandr Lisenko , Ви чекаєте на сіквел трагедії на Лушпи? Александр Вегера свою частину зробив - наваляв під зупинки. Погода зробила своє і перетворила пліточку (с) на дзеркало.
Трагедия на пр. Лушпы, когда под колесами троллейбуса погибла студентка несколько лет назад не научила городские власти, потому что никто из высокосидящих в кабинетах не пострадал. Вот и сейчас тротуары и остановки, даже заботливо выложенные дорогой красной плиткой, во льду. Никто не убирает, никто не посыпает, так как срок договора с КП «Дорремстрой» на содержание посадочных площадок на остановках общественного транспорта истек 31 декабря. Новый тендер департамент инфраструктуры еще даже не объявлял.
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