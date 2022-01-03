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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Сумские дорожники утверждают, что усиленно чистят снег, и хотят больше денег

В Сумах продолжается очистка дорог от снега: задействована вся техника КП «Дорремстрой».

21 января снегоуборочная техника КП «Дорремстрой» работает на дорогах областного центра с 4 часов утра. Задействованы подметальные машины, малые и большие тракторные щетки, грейдеры, погрузчики, самосвалы, пескоразбрасыватели и т.д. В общей сложности – около 50 единиц техники, пишет сайт предприятия.

Расчистка дорог от снега (так же, как и обработка противогололедной смесью) осуществляется по определенному графику и согласно утвержденным маршрутам.

Согласно правилам содержания дорог в зимний период, во время снегопада проезжая часть сначала обрабатывается песчано-солевой смесью, чтобы размягчить снежные массы и предотвратить образование наката. После этого к работе приступает снегоуборочная техника.

В первую очередь расчищаются основные автомагистрали и улицы, по которым курсирует общественный транспорт, затем другие улицы (согласно договору) и остановки. Таким образом расчистить весь город одновременно физически невозможно!

В то же время в КП напоминают, что уже который год подряд Сумской городской совет выделяет крайне ограниченное финансирование на содержание улично-дорожной сети и искусственных сооружений. За последние три года эта сумма практически не изменилась, несмотря на существенное увеличение расходов на предоставление таких услуг (удорожание горюче-смазочных материалов, запчастей, других расходных материалов, повышение минимальной зарплаты и т.п.). В том числе и на 2022 год на содержание дорог в Сумах снова запланировано около 45 млн грн (на уровне прошлого года), что втрое меньше фактической годовой потребности.

Поэтому в договор на содержание дорог, заключенный департаментом инфраструктуры с КП «Дорремстрой», не включены внутриквартальные дороги и проезды, улицы частного сектора (кроме тех, по которым курсирует общественный транспорт), а также дороги в населенных пунктах сельских громад, входящих в состав Сумской территориальной громады. Всего в договоре – только около 90 улиц из более 700, которые есть в Сумах.

Очистка дорог от снега в районах частного сектора (Басы, Анновка, Веретеновка, Тепличный, Роменский, Василевка и т.п.) и на других улицах, которые не включены в договор на содержание, в настоящее время осуществляется предприятием по возможности, по собственной инициативе и за свой счет, и, конечно же, не в первую очередь. О своевременном и систематическом содержании таких улиц может идти речь только при надлежащем финансировании со стороны Сумского городского совета.

Также из-за крайне ограниченного финансирования вывоз снега осуществляется только с центральных пешеходных улиц и площадей, а также на отдельных участках дорог, где снежные валы мешают маневрам крупногабаритного общественного транспорта (по сообщению предприятий, осуществляющих перевозку пассажиров и патрульной полиции).

Список улиц, подлежащих зимнему содержанию согласно действующему договору, можно посмотреть здесь.

Общество Уборка снега
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