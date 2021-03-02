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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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В центре Сум перенесут остановки

Остановки на ул. Набережная р. Стрелка перенесут.

Остановка для автобусных маршрутов № 51А, 57А, 58А, 62, 64, 64А будет производиться возле магазина «Велосалон». Остановка для троллейбусных маршрутов – возле магазина «Мясной».

Сориентироваться пассажирам помогут знаки. Изменения вступают в действие с пятницы, 18 февраля, 2022 года, сообщает КП «Электроавтотранс».

Маршрутки продолжат останавливаться «за поворотом».

Общество Остановки
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