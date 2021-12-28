На Сумщине 22,7% коек загружены больными COVID-19

По информации Сумского областного центра контроля и профилактики заболеваний Минздрава Украины, по состоянию на 4 января 2022 года в области зафиксировано 131 292 официально подтвержденных случая заболеваний коронавирусной инфекцией, из них у детей – 7 028. За последние сутки подтверждена лабораторно коронавирусная инфекция у 1 ребенка.
Всего умерло 2 837 человек (показатель – 2,1%), за последние сутки умерло 2 больных. Выздоровело – 125 897 человек.
Активных больных – 2 558 человек, из них 457 – лечится в стационаре, 342 – в тяжелом состоянии (74,8%), из них 29 – на аппарате ИВЛ, у 115 – состояние средней тяжести (25,2%), 2 101 – на амбулаторном лечении (82,1%). За последние сутки госпитализирован 31 человек, сообщили в областном управлении здравоохранения.
В 18 заведениях здравоохранения для лечения больных коронавирусной болезнью выделено 2016 коек.
По данным МедДаты, по состоянию на 08.00 4 января занято всего 457 коек (399 коек – больными и 58 – с подозрением, процент загрузки коек – 22,7%, коек интенсивной терапии – 104, занято больными – 55).
В заведениях в наличии 154 аппарата ИВЛ, занято больными с COVID-19 – 29 (18,8%).
Обеспечено кислородом 1951 койка учреждений здравоохранения (96,78%) (из них 1042 койки – централизованная подача кислорода, 909 коек – через кислородные концентраторы). Количество свободных коек, снабженных подачей кислорода –1 494 (76,6%).
Наибольшее количество заболевших зарегистрировано в г. Сумы – 54 632 (41,6%).
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