Служба зайнятості Сумщини допоможе у боротьбі з негодою Служба зайнятості Сумщини готова підставити плече у боротьбі з негодою

Як свідчить практика, жодна зима на Сумщині не обходиться без сильних снігопадів. Нехай навіть короткочасних. Якщо вірити метеорологам, нинішня зима теж готує нам неприємні сюрпризи.

- Саме в період заметіль, особливо в перші дні снігопадів, можна чути різні оцінки роботи наших комунальників, які займаються благоустроєм територій. Здебільшого, вони, звичайно, негативні. Перепадає і органам місцевого самоврядування. Адже у таких випадках виникає закономірна потреба у залученні додаткової робочої сили для прибирання снігу. А де їх брати? - говорить директор Сумського обласного центру зайнятості Володимир Підлісний. - З метою організації оперативного прибирання снігових наметів обласна служба зайнятості щороку допомагає органам місцевого самоврядування та роботодавцям підібрати необхідний персонал для проведення комплексу подібних робіт.

Наприклад, у минулі роки Сумський міський, Конотопський міськрайонний центри зайнятості, районні філії обласного центру зайнятості на виробничу потребу комунальників, органів місцевого самоврядування оперативно організували мобільні групи з числа безробітних громадян для розчищення снігу до різних об’єктів інфраструктури міст, селищ та сіл області.

Сьогодні, за твердженням В.Підлісного, в кожному центрі зайнятості спеціалісти протягом лічених годин готові згуртувати групи безробітних для робіт тимчасового характеру, аби допомогти у розчищенні від снігу та льоду прилеглі території до дитячих садочків, шкіл, соціальних об’єктів, забезпечити доступ до складських приміщень тощо. Перевага у тому, що таким чином роботодавці не відволікають на виконання цих робіт від виробничого процесу основний персонал.

За словами посадовця, такі роботи мають неабияке значення і для безробітних громадян. Адже період участі безробітних громадян у громадських та інших роботах тимчасового характеру зараховується до трудового стажу. Факт, що особа не цурається будь-якої роботи, спрацьовує на користь безробітного. Такі роботи стають своєрідним випробувальним терміном на шляху до постійної зайнятості.

Зважаючи на те, що користь від організації громадських та інших робіт тимчасового характеру є очевидною, обласна служба зайнятості й надалі продовжуватиме співпрацювати у цьому напрямку з усіма зацікавленими сторонами соціального партнерства. Цьогорічна зима не виняток.