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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Труп в сгоревшей машине: на Сумщине оперативно раскрыли убийство

Напомним, утром 3 января, от диспетчера ГПСЧ в Роменский отдел полиции поступило сообщение о том, что по ул. Пригородской в г. Ромны горит авто. По прибытию полиции на место вызова было установлено, что у реки Роменка находится сгоревший автомобиль марки ВАЗ-2107, а в его салоне обгоревшее тело человека.

На место происшествия прибыло руководство ГУНП в Сумской области, представитель местной прокуратуры, следственно-оперативная группа полиции, криминалистическая лаборатория ГУНП, кинологи.

В полиции возбуждено уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 115 «Убийство» Уголовного кодекса Украины.

Во время проведения первоочередных оперативно-розыскных и следственных мероприятий, направленных на установление личности погибшего и обстоятельств его гибели, в течение нескольких часов в городе Ромны был установлен гражданин, причастный к совершению убийства. Им оказался 51-летний местный житель.

Предварительно установлено, что мужчины знали друг друга. В последний раз они общались 31 декабря дома у погибшего. Тогда, предварительно, между ними произошел конфликт, в ходе которого младший мужчина нанес старшему, 68-летнему своему знакомому повреждения несовместимые с жизнью.

Чтобы скрыть следы преступления, роменчанин погрузил тело убитого в автомобиль, который принадлежал погибшему, и в ночное время вывез к реке, подальше от человеческих глаз, облил легковоспламеняющимся веществом и поджег.

В настоящее время злоумышленник задержан полицейскими и проводят с ним следственные действия. Мужчине согласно ч. 1 ст. 115 Убийство Уголовного кодекса Украины за умышленное убийство может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от семи до пятнадцати лет. Следствие продолжается, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Убийство
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