Сумчан запрошують на онлайн-забіг «Біжу за тисячу»

«Майже два роки тому, на початку пандемії, ми з вами бігали онлайн-забіг "Біжу за масочку" і ніхто навіть подумати не міг, що онлайн-забіги продовжаться на два роки. І ось сьогодні ми відкриваємо реєстрацію на онлайн-забіг "Біжу за тисячу"!», - пишуть організатори.

Дистанції: 42км, 21км, 10км, 5км.

Вартість реєстрації: до 23.01 - 250 грн.

1. Реєстрація: обирай дистанцію, реєструйся та оплачуй стартовий внесок!

2. Забіг: подолай обрану дистанцію в період з 26.10 по 23.01 включно, та надсилай на пошту online.raceproject@ukr.net свій результат (активне посилання на будь-який додаток), у темі листа вказавши: стартовий номер, забіг, ПІБ (напр. 1025, Біжу за тисячу, Іванов Іван).

3. Отримання медалі: медалі відправляються протягом 14 дня після закінчення заходу, на вказану адресу.