В Сумах в аварии пострадала водительница «Пежо» Авария произошла 28 декабря около 18.20 на улице Прокофьева.

Предварительно инспекторы установили, что произошло столкновение BMW под управлением 31-летнего мужчины и Peugeot под управлением 41-летней женщины. В результате автопроисшествия водитель Peugeot получила телесные повреждения, с которыми ее доставили в больницу. На место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу для выяснения обстоятельств происшествия.