В Сумах в аварии пострадала водительница «Пежо»

Предварительно инспекторы установили, что произошло столкновение BMW под управлением 31-летнего мужчины и Peugeot под управлением 41-летней женщины. В результате автопроисшествия водитель Peugeot получила телесные повреждения, с которыми ее доставили в больницу.
На место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу для выяснения обстоятельств происшествия.
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