Конотопчанин признан «Восходящей звездой» украинской легкой атлетики Завершилось голосование Федерации легкой атлетики Украины за лучших легкоатлетов, команду и тренера Украины по итогам 2021 года.

Участие в нем принимали эксперты (Совет ФЛАУ), представители СМИ и болельщики. Голоса каждой из категорий учитывались как треть всех голосов.

Лучшими легкоатлетами года стали прыгунья в высоту Ярослава Магучих и метатель молота Михаил Кохан. Татьяна Степанова была признана лучшим тренером 2021 года.

В номинации «Восходящая звезда» среди мужчин победил воспитанник Конотопской ДЮСШ им. М.Мамиашвили Артур Фельфнер. В 2021-м он стал чемпионом Европы среди юниоров по метанию копья (78,41 м), после чего выиграл серебряную медаль юниорского чемпионата мира в Найроби (76,32 м). Сезон Фельфнер завершил лидером мирового юниорского топ-листа (78,41 м).

У женщин в номинации «Восходящая звезда» победительницей стала Светлана Жульжик. Она выиграла серебряную медаль в беге на 800 метров на юниорском чемпионате Европы (2:04.02 мин), заняла пятое место на юниорском чемпионате мира (2:06.04 мин) и выиграла юниорский чемпионат Ассоциации Балканских легкоатлетических федераций.