В Сумах хотят уволить главу облсовета

Проект решения «О досрочном прекращении полномочий и освобождении от должности главы Сумского областного совета восьмого созыва Федорченко Виктора Михайловича» подготовила депутат областного совета от фракции «Батькивщина» Приходько Екатерина Степановна.
Напомним: на сайте мэрии Сум 24 декабря опубликован проект решения о досрочном прекращении полномочий мэра Сум Александра Лысенко, который подготовил внук Виктора Федорченко Владислав Куц. Оба родственника избрались в свои советы от партии «Слуга народа».
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