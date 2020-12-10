В Сумах хотят уволить главу облсовета В Интернете появился проект решения облсовета о досрочном прекращении полномочий главы Сумского областного совета восьмого созыва Федорченко Виктора Михайловича.

Проект решения «О досрочном прекращении полномочий и освобождении от должности главы Сумского областного совета восьмого созыва Федорченко Виктора Михайловича» подготовила депутат областного совета от фракции «Батькивщина» Приходько Екатерина Степановна.

Напомним: на сайте мэрии Сум 24 декабря опубликован проект решения о досрочном прекращении полномочий мэра Сум Александра Лысенко, который подготовил внук Виктора Федорченко Владислав Куц. Оба родственника избрались в свои советы от партии «Слуга народа».