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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Что задекларировал глава Сумского облсовета Виктор Федорченко?

Глава Сумского облсовета Виктор Федорченко подал в Национальное агентство по предотвращению коррупции декларацию о доходах за 2020 год.

Согласно ей, Виктор Федорченко в прошлом году заработал 279 тыс. грн в своем собственном ООО «Строительная производственно-коммерческая компания «Федорченко» (в 2019 году - 240 тыс. грн) и получил 81,5 тыс. грн пенсии (72 тыс. грн). На должности главы облсовете менее чем за месяц он успел заработать аж 97 тыс. грн (у предыдущего главы облсовета Владимира Токаря аппетиты были поменьше – 919 тыс. грн за 11 месяцев – в среднем по 83,5 тыс. грн). Также он показал подарок от сына в 200 тыс. грн, 50 тыс. грн от сдачи в аренду имущества своей же строительной фирме, 8 тыс. грн процентов по вкладу в банке.

Его жена Людмила заработала чуть меньше –246 тыс. грн в своем ООО Производственное предприятие «ИНВЕСТСЕРВИС-ФЛ» (в 2019 году – 249 тыс. грн) и 64 тыс. грн пенсии (56 тыс. грн). Также у нее 3,5 тыс. грн процентов по банковскому вкладу и 375 грн от продажи части корпоративных прав от внука Владислава Куца.

Из наличных активов Виктор Федорченко показал те же, что и годом ранее 130 тыс. долларов и 2,5 млн грн, его жена – 70 тыс. долларов и 1,8 млн грн. Банковские вклады уменьшились – 177,5 тыс. грн (было 283 тыс. грн) у него и 32,5 тыс. грн (46 тыс. грн) у нее.

Виктор Федорченко по-прежнему владеет домом в Сумах на 137 кв. м, 11,8 га земли в Песчаном и 380 кв. м в Сумах. Его жена имеет две квартиры – 62 кв. м. и 457 кв. м. В последней и прописана чета Федорченко.

В собственности у Виктора Федорченко нет авто, но они с женой пользуются «Мерседесами», записанными на его компанию: он ездит на MERCEDES-BENZ G 500 2018 г.в. почти за 6 млн грн, она – на MERCEDES-BENZ GLC 220D 2019 г.в. за 1,5 млн грн (Предыдущий глава облсовета Владимир Токарь тоже любил дорогие «Мерседесы», но у него был максимум за 3 млн грн).

Виктор Федорченко уже не декларирует 0,7389% корпоративных прав на ООО «Строительная производственно-коммерческая компания «Федорченко», что составляло год назад 2,8 млн грн. Его жена – уже 100% (было 99%) ООО Производственное предприятие «ИНВЕСТСЕРВИС-ФЛ» - 37,5 тыс. грн (387 тыс. грн). Также Людмила Федорченко является конечным бенефициаром 5 фирм, в том числе и ООО «Строительная производственно-коммерческая компания «Федорченко». Сам Виктор Федорченко уже как бы и не имеет отношения к своей родной фирме…

Политика Виктор Федорченко
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