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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 08:35119

В Лебедине депутаты горсовета хотят отправить мэра в отставку

31 депутат Лебединского горсовета подписались под коллективным заявлением о созыве сессии и внесении на рассмотрение вопроса «О досрочном прекращении полномочий Лебединского городского головы Баклыков Александра Николаевича».

Депутаты просили созвать сессию на пятницу, 17 сентября, однако мэр Александр Баклыков объявил о созыве очередной 21-й сессии на 29 сентября, так как в соответствии с пунктом 2 статьи 14 Регламента работы Лебединского городского совета: «Сессия (очередная, внеочередная) городского совета должна быть созвана городским головой по предложению не менее 1/3 депутатов от общего состава городского совета или по предложению исполнительного комитета городского совета в двухнедельный срок».

Политика Александр Баклыков Досрочное прекращение полномочий Лебедин
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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