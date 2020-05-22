В Лебедине депутаты горсовета хотят отправить мэра в отставку

Депутаты просили созвать сессию на пятницу, 17 сентября, однако мэр Александр Баклыков объявил о созыве очередной 21-й сессии на 29 сентября, так как в соответствии с пунктом 2 статьи 14 Регламента работы Лебединского городского совета: «Сессия (очередная, внеочередная) городского совета должна быть созвана городским головой по предложению не менее 1/3 депутатов от общего состава городского совета или по предложению исполнительного комитета городского совета в двухнедельный срок».
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